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AARP樂齡會亞裔企業夏季抽獎慶祝活動

工商訊
AARP樂齡會正與GYFTING公司合作，為50歲以上的在美亞裔擁有的小企業舉辦慶祝活動。
AARP樂齡會正與GYFTING公司合作，為50歲以上的在美亞裔擁有的小企業舉辦慶祝活動。

AARP樂齡會正與GYFTING公司合作，為50歲以上的在美亞裔擁有的小企業舉辦慶祝活動。GYFTING 是一家專門推出多元化、包容性品牌產品的公司。

即日起至8月1日，邀請大家參加夏季抽獎活動，有機會贏得AARP樂齡會與GYFTING聯名禮品盒。每個禮盒中都包含來自鼓舞人心的亞裔家族企業品牌的勵志產品，包括Amrita Foods、AshaPops ,Soup Queens、Wing on Wo & Co和 Yumei Bakery。

「隨著越來越多50歲以上的人尋求創業機會，AARP樂齡會很自豪地提升亞裔企業的成功。」多元化公平與包容、亞裔和太平洋島民受眾戰略辦公室AARP樂齡會副總裁Daphne Kwok說。「在美亞裔企業家的力量和決心證明，50歲以後的生活可以是有意義且富裕的。」

AshaPops的聯合創始人Asha Farswani說：「我的兒子和聯合創始人Jai很欣賞我的洞察力、耐心和直覺，這歸功於我的生活經歷。」「創辦一家公司讓我發揮創造力，保持精神活躍，並回饋我們的社區。年齡不是障礙。在我臨近70歲時，我開展了第二次的生命，讓我高興得無以復加。」

要了解更多信息並有機會贏取免費的AARP樂齡會與GYFTING聯名禮品盒，請在8月1日前瀏覽gyfting.co/pages/aarp免費獲得抽獎機會。獲獎者將透過隨機抽籤選出。GYFTING將在8月15日前聯絡獲獎者並郵寄 AARP 樂齡會與GYFTING聯名禮品盒。

在Facebook(@AARPAAPI)和Twitter(@AARPAAPI)上關注AARP AAPI社區。

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