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生命延長中心征服疾病公益活動

工商訊

由社區服務組織─生命延長中心(Life ProLong Center)發起的「征服疾病」公益活動於2022年8月正式啟動。該中心是「美國基因工程公司」（AMERICAN GENE ENGINEER CORP）在全球各城市的授權單位，服務社區的所有家庭，幫助人們更容易獲得健康、快速取得資源，針對人群為重大疾病、長新冠及新冠後遺症患者，請傳電郵至:[email protected]信箱登記(姓名、連絡電話、居住地、語言、疾病名稱)，電話:347-949-1898。

2020年世衛組織宣佈新冠疫情為「大流行」，全世界陷入恐慌與混亂。在這次大災難中，無數家庭瞬間破碎，各國經濟遭受重創，國際往來幾乎停擺，謂之舉世哀鴻遍野，似乎亦不為過。

兩年過去了，在全球逾600萬人付出生命後，越來越多的人在首次感染COVID-19致病病毒後出現的一系列新發、復發或持續的健康問題，面臨新冠後遺症的威脅。可能會在COVID-19疾病後持續數月，甚至數年，有時可能導致殘疾。這將是一個影響人們幾個世代的大難題！

為此，全球各地的「生命延長中心」共同發起征服疾病公益活動。此活動將贊助10,000名新冠後遺症患者和1,000名重大疾病患者，幫助他們改善健康，重獲享受美好生活的權力。

對象如重大疾病患者，包括癌症Cancer、阿茲海默症Alzheimer's disease、帕金森氏症Parkinson's disease、肌萎縮性脊髓側索硬化症Amyotrophic lateral sclerosis, ALS、脊髓性肌肉萎縮症Spinal muscular atrophy, SMA、多發性硬化症Multiple sclerosis, MS、亨廷頓舞蹈症Huntington's Disease, HD；長新冠、新冠後遺症Long COVID。

有意向的患者和家屬都可前往當地「生命延長中心」諮詢報名。

「生命延長中心」號召：在病毒肆虐的情況下，生活在這個世代的我們，有責任保護好自己和家人，也為下一代做出最大的努力，不論生活在哪個城市，我們都在，我們和大家一起努力，共同面對疾病，共同打擊病毒，讓人們生活在安全的環境中！

「生命延長中心」Life ProLong Center地址﹕18 East Broadway, #601, New York, NY 10002，電話﹕347-949-1898，登記郵箱[email protected]

世衛 癌症 疫情

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