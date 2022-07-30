向上學苑家教中心秋日班擴大招生

「向上學苑家教中心」各學科均由擁有加卅教育專業之教師親自教授。

2001年創辦，在聖荷西 阿瑪頓谷（Alamaden Valley ) 素享盛譽的向上學苑家教中心，為即將開課之秋季班擴大招生 ，凡於8月10日之前報名之新生，可享5%優惠，詳情請電招生專線（669）245-2842或（408）323-8388，授課內容包括：中文課程、進階數學、美國老師英文聼説學寫作、美國老師英文演講課程等。

「向上學苑家教中心」各學科均由擁有加卅教育 專業之教師親自教授。該中心提供英文創意寫作及英文邏輯思考訓練。數學方面則採用奧林匹克數學，教導學生數理的分析及應用，培養孩子的自信心。中文課程則採用沉浸式語言教學法，注重生活實用語言能力之培養。中心各學科教材設計完整，選材精良，深獲家長信頼。每天協助指導學生完成當日家庭作業，是一間兼具家教班及課後輔導雙重功能之學習中心。

向上學苑家教中心，有中央冷暖氣空調系統，提供學生們最安全及舒適的學習環境。中心仳鄰公園，活動空間寬敞。每天下午提供免費點心，各年級採小班制教學，教學質量要求嚴謹，是一所全方位且素質極高的學習中心。

向上學苑附設「台灣華語學習中心」Jumping Up Mandarin Learning 之台灣華語成人班，四季招生，秋季班現正接受報名中。Hybrid class ( in person +Online ) 或一對一授課班，都歡迎有心學習中文的中外人士踴躍報名。

中心中文網站：jumpinguplearning.ntddigital.com，電子郵件：[email protected]。