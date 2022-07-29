屋崙華埠夏日七夕街會30日隆重登場

全家一起走到戶外，去街會玩樂一天。

由屋崙華埠 社區促進會(OCIC)舉辦的2022屋崙華埠夏日七夕街會，將於7月30日隆重登場，預估這次街會將吸引灣區各地民衆前往，享受一整天的舞臺表演，攝影展，美食 ，植物及各類文娛活動，屋崙華埠社區促進會廣邀各界人士出席，大家齊心一起支持屋崙社區！

屋崙華埠社區促進會的負責人表示，新冠病毒大流行在全國範圍內造成了混亂，亞裔社區尤其感受到了傷害。 新冠病毒不僅襲擊了個人，同時損害了的企業和民眾的生計，而且有不少家庭也失去了親人。

他們認為，作為社區人士或領袖，應團結社會各界，以合作共贏為目標，確保屋崙華埠能在面對社會各處充滿挑戰的時代，保持強大的文化和經濟凝聚力。他們鼓勵民衆積極參與這次節目豐富的戶外活動，調節疫情所帶來的，心身疲累的壓力。

主辦單位特別貼心地以慶七夕作為街會的主題，希望能讓民衆在一個充滿溫馨浪漫的氣氛下，全家一起走到戶外，去街會玩樂一天！七夕節是中國所有傳統節日中最浪漫的節日， 在這個特殊的日子裡，人們將心願寫在紙板上，掛在樹上，祈求愛情。

其美麗的象徵意義不僅是愛情的促進者，而且是人類之間的紐帶和凝聚力。有趣的遊戲莫過於七夕情人節徵集浪漫求婚語比賽將在現塲揭曉，欲參加七夕情人節徵集浪漫求婚語的人士，請馬上進網站: http://tiny.cc/073022 寫下您的求婚語即可免費參加。獲獎者將在街會公佈及贏取$100購物禮券！

現塲特設各種各樣參展攤位，超過70個攤位共襄盛舉，手工藝品更是精緻有個性，總有一款讓人愛不釋手和其他各類有趣的體驗！20餘家火爆美食攤位齊聚街會，讓民衆嚐鮮，及提供最棒的美食酷飲。

逛街觀賞，品嚐美食。全天活動還包括：免費義診區，灣區知名痛症專家, 牙醫專科等身體檢查，還有免費疫苗注射和測試。現塲有趣活動如傳統文化攝影展及反歧視攝影展。還特別有$100購物禮券大抽奬等等活動可盡情玩樂，體驗一整天！

街會的舉辦地點在屋崙華埠9街(9th Street)，從富蘭崙街(Franklin St)到亞利是街(Alice St)都是活動的範圍。開放時間從上午十時至下午五時。

主辦單位屋崙華埠社區促進會 (OCIC)籌備及舉辦這次活動獲得到了許多民選官員和社區領袖的壓倒性支持。為了吸引更多民衆參加，他們發動社會各界的力量，製作海報和傳單廣為宣傳。同時也獲多家主流和華人媒體的支持。