孟家班雄霸佛州武壇再創輝煌

孟全勝（後排右五）率隊全勝功夫勇奪獎牌。

睛空萬里鳥語花香，疫情 過後之旅遊聖地佛羅里達州擁抱來之遠方客人，2022年7月16日拉開了第24屆全美功夫冠軍賽帷幕，人數之多，水平之高，為歷屆之冠，唯一代表加州 參賽，好萊塢武打指導，三屆世界功夫全能冠軍孟師傅率領孟家班弟子一行36人，年紀最少僅4歲，不負眾望，一舉奪得男女子個人全能冠軍及團體冠軍，雄霸六屆之冠。

竟爭最為激烈的是武術組，個個沙場老將，孟家班年輕教練，大師兄Stanley使出渾身解數，揚手起勢，驟然反宛，拳過生風，腳蕩揚塵，猛然一躍，騰空後旋腿，空中轉體720，穩穩落地，隨即掌聲四起，獲得全場最高分，一舉奪得男子成年南拳長拳，刀棍雙鞭冠軍及個人全能冠軍。

巾國不讓須眉，曾獲星島才藝小姐冠軍Elina一舉奪得女子成年南拳長拳，劍槍雙劍軍及個人全能冠軍，跟接孟家班弟子不分示弱:(1)Junqin Yao 兩金一銀；( 2)Ethan Cheng金銀銅各一；(3)Rainbow Lee 一金兩銀；(4)Aaditya Kumar 金銀銅；(5)Zhiteng Shou 三金；(6)Alan Shou 兩金一銅；(7)John Zhai金銀銅；(8)anlin Li兩金一銀；(9)Michael Rosales 一銀一銅；(10)Zarif Reza 一銀兩銅；(11)John wang 一金兩銅；(12)Andy Huynh一金兩銀一銅；(13)Anton Huynh兩金銀銅；(14)Akshaya Vegiraju三金；(15)Gavin Zeng 兩金一銅；(16)Gabe Zeng 金銀銅；(17)Pujan Talam兩金；(18)Joey Latma一銀一銅；(19)Daniel Zhao 一銀一銅；(20)Aadhya Sah一銀一銅；(21)Advit Sah 一銀一銅；(22)Helen Wang 三金；(23)Shawn Wang 一金兩銅；(24）Ananya Veguru一金兩銅；(25)Ahna Patel 一銅；(26)William Li 四金；(27)Anthnoy Kwan 金銀銅；(28)ling Casena三金；(29)Kyle Chhang 一銀一銅，共獲108獎牌其中42金38銀28銅。

孟家班獲獎弟子將接受KTSF26台採訪，8月5日（星期五）晚11時首播和8月7日（星期日）晚6時30分重播。

全勝學院以耐心、愛心教導學生「精武自強尊師重道」孟師傅打造武藝高強且文武德兼備「孟家班」弟子。有喜慶就有全勝功夫有新年聯歡、生日結婚、開張誌慶就有全勝龍獅Sifu Mengs Kung Fu Team到處可見。

為更方便地讓學生家長們來上課練習全勝功夫的暑期速成班上課時間由自己掌握實行先免費試堂。特別班只收39.99元。一年期可送一套精美練功服並送一個月免費課程，此優惠延至到今年8月15日截止。

更有多元化學習內容。1、兒童班2至5歲培養兒童模仿力、興趣、反應學習中國少林基本拳法。2、青少年班6至25歲學習奧林匹克武術比賽項目。3、成年班25歲以上學習實用性防身自衛、洪拳、蔡李佛、詠春、太極拳 劍 氣功等。4、全勝功夫表演舞獅班南北少林、十八般兵器、南北醒獅.孟師傅強調青少年習武更要培養自強、自信、自律成年人更能體現全勝功夫防身、健身 、瘦身之效果。

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