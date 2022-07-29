頤和北京讓海外僑胞都能享受家鄉美食

溫師傅曾是北京的百年老店全聚德的烤鴨師，他把完整北京全聚德的烤鴨烹飪術引進「頤和北京」。

位於三藩市市區，人口比較稠密的Haight街上，有一家別於街上的各種咖啡 館、瑜伽館、藝術畫廊和公寓的中餐館，名叫「頤和北京 」，為這條街區的小企業繁榮及波西米亞氣圍增添異彩。

這家開設在近三萬平方英呎的多住戶公寓樓下的中餐食肆，從名字上不難看出和京菜有關。當被問道取名「頤和北京」由來? 待客熱情的老闆Jason朗朗上口稱：「北京頤和園被評為世界文化遺產，北京烤鴨也是中國非物質文化遺產，我們的店取名頤和北京，意指和京菜有關，讓顧客一看就明白。開設頣和北京，想讓我們海外的僑胞仍能享受家鄉美食 ，所以我們的招牌菜就是北京烤鴨。」

他更自豪地表示：「我的最佳拍檔就是我們店的烤鴨師傅溫先生，也是我的合夥人。」溫師傅曾是北京的百年老店全聚德的烤鴨師，他把完整北京全聚德的烤鴨烹飪術引進「頤和北京」。要嚐鮮的人，需提前一天預訂。

細看「頤和北京」的餐牌，除了一些正宗的北方菜及點心外，還有各種非常討好味蕾的四川經典菜，有辣有不辣。更能譲顧客愉悅的，也有不少粵菜小炒及精緻點心，嚴如一處東西南北和的飲吃地標，把口味各異的賓客照顧周到，如此貼心的料理，難怪客似雲來。

「頤和北京」的裝潢是優雅舒適派，與Haight街的愛德華時代和維多利亞時代的建築風格融合一體。如閑來三五知己小聚、商務洽談或家庭聚餐，在這辦塲溫馨派對是不錯的選擇。

「頤和北京」除提供7天開放堂吃外，也有網上訂餐及公司或社團訂餐服務。地址：500 Haight Street, San Francisco, CA 94117，預訂北京烤鴨或座位可電：(415) 355-9125，或線上訂餐請瀏覽網址：https://yh-beijing.com/。