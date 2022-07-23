Amerprise Financial周美懿精心製作線上講座

出售後的房地產 ，所賺到的錢，除了1031 exchange之外，還有其他辦法可想嗎？你知道你抱了二十多年的投資 出租屋，已經無法再幫你減免當年所得稅？如何把自住屋付少稅套現出來當退休金 ？

積攢數十年的財富，正準備退休，才發現出售後縮水近半，頓時感覺前途茫茫，無所適從。再加上美國的巨額赤字，還在持續增加中，顯而易見未來持續重稅不可避免。辛苦一輩子，好不容易到了享受成果，安心退休的時候。臨頭才知道，不管是出售生意、房產或股票，付完所有的稅，可能只剩下一半。

今年的通貨膨脹已超過百分之八，未來的通貨膨脹上望百分之十以上，人口眾多的嬰兒潮族群陸續退休，以及人類長壽的趨勢，勢必帶來長期照顧需求高漲，其通膨更會比日需用品更高多許多。雪上加霜 ，俄烏戰爭，造成全球金融投資市場不穩定，退休無憂規劃更增加其難度和挑戰性。

諸多挑戰，還是有可以解決的辦法。除了可以結合慈善信託規劃，把省下來的稅金，增加投資夲錢，進而增加退休金，並有稅賦優惠做為其他規劃的助攻武器。

另外，更有透過已有二十多年版權的特殊信託，利用分期出售的架構，配套金融工具，透過延稅因此付最少的稅，並解決老年無力繼續管理房地產或經營事業的窘境，同時資產價值可以守住且穩健成長。

要注意的是，奧巴馬前總統通過並於2011年生效，逝者可保留當年遺產免稅額(portability)給未亡人的法案，在川普2017頒佈的法案之下，更加倍遺產的免稅額，如果能瞭解並確保未亡人可以保留的大額遺產免稅額，並在未來自己逝世時可以利用，將會很有效地幫助減免大額遺產稅。很可惜的是，有不少人誤以為此保留遺產免稅額是自動發生，不需要做任何事。造成規劃機會的浪費，要慎之。這個迷思將會在線上講座進一步解說。

這是一場由上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿精心製作的線上講座，告訴您如何把大部份資產賺到的錢放入自己的口袋，同時如何對抗市場風險而達到退休安穩的美夢。

會中將精闢解說 1. 數十年打拼事業，當出售企業或資產時，有哪些稅要支付？現法和未來可能的稅改驅勢。2. 降低，延遲甚至於免除該稅務的負擔。3. 讓穩健求成長的投資策略，確保你退休所需要的錢，源源不斷。4. 積極管理風險，退休無憂得以成真之後，還能兼顧傳家族精神，為後世奠定悠久遠源不斷的基業。

講座時間：第一場，針對資產淨值在一千兩百萬以內:7月27日週三下午4點至5點45分。第二場，針對資產淨值在一千兩百萬以上:7月28日週四下午4點至5點45分。報名截止時間：7月26日週二，中午12點以前[email protected] 電郵訂位，講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。不招待投資金融保險專業人員。