中美會計稅務師事務所新培訓班招生

極受歡迎的會計培訓班在疫情前上課時的情形。現該班重新恢復開設，將採取嚴格的防疫措施上課。

鑒於近來會計仍舊比較容易找到工作，中美會計稅務師事務所訂於7月24日星期日下午ㄧ時，開設會計培訓新班。想找會計工作，或自己有公司想自己記帳，作薪資支票 、申報薪資稅或銷售稅，有無會計基礎或經驗，均可報名參加；報名電話是：408-676-9828；該班保證所有學生都可學會。上課地址在：519 S. Bascom Ave., Unit B (在後面的單位) San Jose, CA。

該事務所也是國稅局核准的稅務學校，可供已經有EA(Enrolled Agent)的學員修習每年再學習的學分，只須網上做考題，通過70分，就可拿到所需的學分；該事務所也即將開設稅務師實際稅務訓練班，適合有稅務師執照的人士，受訓後，可申請應徵會計稅務所上班，亦或自行創業，幫人申報個人所得稅，預訂僅開一班，報名請從速!

該事務所現接受下列各班的報名：(1) 老闆自己記帳省稅班：包括實務講解及電腦操作。(2) 求職班：包括實務講解及電腦操作，有結業證書，輔導就業 ，協辦延長失業救濟金。(3) 稅務師實際稅務訓練班：適合有EA執照或加州 稅務師執照者。

(4) EA(Enrolled Agent)的學員修習再學習的學分班：網上做考題。(5) 電腦基礎班：用中文教導不會用電腦的人士，學會使用電腦，進入電腦新時代。(6) EXCEL班：做文書處理及會計報表。(7) 會計主管班：講解(1)銀行對帳表 (2) 折舊法(3) 試算表 (4) 分錄調整 (5) 財務報表。

該中心的上課方式是以中文及英文講解實用會計、電腦的英文教材、稅表，由淺入深，授課清晰易懂！由於該班以會計實務及最新稅法訓練學員，所有結業的學員馬上就能上班，處理公司的會計工作，歡迎各公司商店前往聘用，該班非常樂意免費推薦！希望結業的學員能為各貴公司提供最專業的服務！