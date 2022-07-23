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華美銀行公佈第二季度財報淨利達2.58億美元

工商訊
憑藉一如既往的優秀資產品質和盈利能力，華美銀行再度領先美國其他資產高於500億美元的銀行。
憑藉一如既往的優秀資產品質和盈利能力，華美銀行再度領先美國其他資產高於500億美元的銀行。

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」）於7月21日公佈2022年第二季度盈利報告，淨利達2.583億美元，每股獲利1.81美元，較2022年第一季度年化增長38%，較去年同期增長15%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「華美銀行第二季度的亮眼成績印證了我們有效的商業模式。2022年第二季度的總收入達5.51億美元，較第一季度年化增長45%，主要得益於淨利息收入的強勁增長和費用收入的穩步提升。其中，淨利息收入創新高，達4.73億美元，較第一季度年化增長55%；同時，淨利差達3.23%，較上季度提高0.36%。」

憑藉一如既往的優秀資產品質和盈利能力，華美銀行再度領先美國其他資產高於500億美元的銀行，在《Bank Director》最新公佈的2022 RankingBanking（前銀行績效計分卡排行榜）最佳營運銀行排行榜中位列第二位。

吳建民指出，多元化的收入和具有韌性的財務表現使银行在利率上升環境中處於有利地位。得益於各類主要貸款的普遍成長，第二季度的平均總貸款額增加25億美元，達446億美元。另外，平均無息存款額較第一季度年化增長8%，達239億美元，佔平均總存款額的44%。

吳建民說道：「強勁的收入增長，加上嚴格的成本管控，使2022年第二季度的調整後稅前撥備前收入（adjusted pre-tax, pre-provision income）年化增長62%。另外，我們的資產報酬率（ROA）達1.66%，股東權益報酬率（ROE）達18.2%，均領先同業。」總資產再創佳績 – 截至2022年6月30日，總資產達624億美元，較2022年3月31日的622億美元增加1.528億美元，年化增長率為1%，較2021年6月30日的599億美元增加25億美元或4%。

總貸款再攀新高 – 截至2022年6月30日，總貸款達465億美元，較2022年3月31日的435億美元增加30億美元，年化增長率為28%，較2021年6月30日的401億美元增加65億美元或16%。

2022年第二季度的平均貸款額為446億美元，較2022年第一季度增加25億美元，年化增長率為24%，得益於商業房地產貸款、工商貸款和住房貸款的全面穩健增長。其中，平均商業房地產貸款額增加12億美元，年化增長率為30%，平均工商貸款額增加7.15億美元，年化增長率為20%，平均住房貸款額增加6.204億美元，年化增長率為22%。

總存款保持穩健 – 截至2022年6月30日，總存款達543億美元，較2022年3月31日的549億美元減少6億美元，年化增長率為-4%，較2021年6月30日的526億美元增加18億美元或3%。華美銀行董事會將在2022年8月15日派發2022年第三季度普通股股息每股0.40美元。

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