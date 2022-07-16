退休年金如何購買秘密大公開

最近股市波動很大，很多人的401K都縮水20%左右，很多人擔心退休資金不足，據官方統計，有76%的65歲以上美國人沒有存夠退休金 ！而很多人將會越活越久到90-100歲！擔心你的401K加上社安收入不夠花嗎？在目前股市大跌，經濟不景的情況下，你可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金嗎？現在有很多的年金，到底哪一種最好？

如果你大約五十左右，有一些錢想要投資但又怕放在股市不安全，放在房市既不夠又擔心買在高點，你可以投資在固定指數 年金。首先它讓你的錢保底，保證你的帳戶只漲不跌，每年跟著股市上漲，如果掉下來有保底。當你在六十多歲要退休的時候，你可以開始領取終生收入，也可以從帳戶按需要提取資金，永遠不用擔心退休金花完！做為在保險 界縱橫了二十多年的資深財務顧問，我比較了多家的指數年金產品，特別挑出最熱賣的2種指數年金介紹給大家：

1.開戶馬上有最高35%的獎金進入你的退休收入賬戶；2. 當股市下跌時，你的賬戶不跌，當股市上漲時，你的賬戶跟著漲，而且讓你漲的比市場的還多，有175%的獎金加入賬戶！ （講座會詳細解釋）；3. 你隨時可以開始領取退休收入，當開始後每年你的收入就鎖定不會低於當時的收入，每年還會繼續隨股指的上升；4. 以一個五十八歲男性為例，如果放10萬美元在一種指數年金，馬上有35%也就是3.5萬元紅利加入到他的帳戶，然後每年他的帳戶持續增長，如果他等六十五歲退休時領取終生收入，他可以每年1.5開始領，七十幾歲已增加到每年2萬，八十歲每年領3萬多的退休金，終生不停！到九十歲共領取退休金50萬；5. 如果將來你不想每年領退休金，而是想把年金一筆取出，也完全可以.

除了上面這一種年金，還有一種回報率更高的可變指數年金，可以讓你在股市下跌時保底10%，如果一年內股市上漲5%，你的賬戶這一年可以上漲14.5%，這一種年金雖然有一點費用，但是它的回報率更高，而且在6年後就可以全部取出，或者領取終生收入，很適合把資金從高風險的股市中轉過來，既減低了下跌的風險，又可以在股市反轉時跟著上漲，可謂一舉兩得！

那麼你的401k和其它的共同基金是否也可以轉入這樣的年金投資呢？答案是肯定的。你可以把現在各散東西的退休金帳戶做一個整合，把它一起放入指數年金中，讓保險公司保證你的退休金。這些保險公司是財務穩健為AA 級的公司，有很久的歷史，讓你可以放心投資而不用擔心股市的波動讓你的退休金受損。

要了解上面兩種年金到底哪一種適合你，請來參加我們的網上講座，我們還會同時介紹長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！長期護理是退休必須做好規劃的，因為美國人65歲以上有70%的人在走走前要用到長期護理，你如果用自己的資產付要繳很多增值稅和收入稅等等，用保險支付不用納稅，可以為你省很多的稅。詳情請來參加我們的網上講座。

網上講座定於7月23週六下午2點舉行，請來電報名：408-466-0233，找梁小姐。講座地址：3100 Mowry Avenue. Fremont。如果你要參加網上講座，請來電或電郵至：[email protected]，我們會把連接發給你。