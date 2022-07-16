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新款冷凍袋裝上市水餃之家週年回饋買十送一

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如果說以前去餐館是為了吃飽吃好，那麼現代人是為了吃好吃健康。 不但要少油， 少鹽，更要多蔬菜，多纖維，提供各種維生素。 水餃之家根據現代人的需要，製作各式菜肴。不但掌 握到「味」，而且也把握到你的「胃」。

位於東灣聯合市（Union City）的水餃之家自開張以來，深受廣大 水餃愛好者，餅喜歡者，花卷饅頭不離者，手工包子愛食者，滷味小菜陪伴者，簡單健康飲食一族需求者的好評。 永恆創造「家」的味道，這是水餃之家對自己市場的定位。

為了打造「家」的味道，特地聘請了20多年經驗，中國北方麵食大姐，親自主理水餃之家。水餃之家水餃採用手工搟皮現點現包。 千層牛肉餡餅，蔥油餅，韭菜合子，多層烙餅，燒餅夾肉現點現烙。饅頭花卷包子天天新鮮。 鹵味小菜多數現點現拌，以保持日日新鮮。 水餃之家的水餃不但有白菜，韭菜，三鮮餡大眾餃子，更有薺菜，玉米，羊肉，雞肉，牛肉搭配12種餡水餃。另有小籠湯包，蘿蔔絲餅，蟹合黃以供上海食客。

如果有特殊要求更能按您口味訂做。每人都想有個「家」，雖然不大也不豪華，但卻很溫馨，當您饑餓（Hungry）的時候，您就想到「她」— 水餃之家。 家之味，最懂你的胃。

地址：109 Appian Way，Union City CA 94587 電話：510-324-8868

餃子 蔬菜

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