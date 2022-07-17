發達谷大賭場將舉辦三位天后2022演唱會

三個天后同台！香港 英語流行及粵語歌手葉麗儀、粵語巨星陳潔靈、演員兼歌手劉雅麗在加州 林肯發達谷大賭場度假村的戶外圓形劇場星空下為您獻上一場讓您難忘的夏日演唱會。

1) 葉麗儀 Francis Yip：香港英、粵語流行歌手，因其國際熱曲《外灘》而聞名於世，在1980至1990年代，她演唱了許多電視連續劇主題曲。葉麗儀有長達45年的職業生涯，發行了80多張專輯，活躍在世界各地的電視、電影和現場表演中。

2) 陳潔靈Elisa Chan：粵語巨星，16歲時加入了70年代流行樂隊The New Topnotes，從而開始了她的演藝生涯。在與張國榮和Maria Cordero的著名合作之後，她的名氣在80年代飆升至新的高度，並成為許多粵語流行歌曲巨星的導師，如Twins、謝霆鋒和容祖儿等。

3) 劉雅麗Alice Lau：1992年出演話劇《我和春天有個約會》，飾演姚小蝶一角成名，並於同年獲得第二屆香港舞台劇 金像獎最佳女主角。

如需完整的演唱會節目表，請上網址：Thundervalleyresort.com。門票可在 Thunder Valley 售票處、ticketmaster.com 或thundervalleyresort.com購買。

發達谷大賭場度假村是北加州獲得AAA四鑽獎的度假勝地，所有設施完備的豪華酒店。賭場度假村位於沙加緬度以東30英里處，擁有250,000平方英尺的遊戲空間，包括3,400台老虎機和視頻機、100台桌面遊戲、令人興奮有800座位的賓果遊戲室和設計優雅的現場撲克室，提供高能量的撲克、錦標賽和活動。

此外，整個酒店的各種餐廳和酒吧將滿足您的每一個渴望。「The Venue at Thunder Valley」一個全新的、最先進的娛樂場所，將於2023年開業，將提升您對發達谷大賭場度假村的體驗。

發達谷大賭場度假村地址：1200 Athens Avenue, Lincoln, CA 95648•I-80 TO HWY 65, LEFT ON SUNSET 電話：877-468-8777 購票網址：thundervalleyresort.com。