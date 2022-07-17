股市低迷沒有想像糟糕是時候投資和重新定位

如何將您的部分投資定位於FIA-固定指數年金，以幫助降低您的股市風險，正如您在右側看到的市場下跌，而您的下限卻是0%。

股市剛剛經歷了五十多年來最糟糕的上半年。 目前標普500指數 處於熊市（較之前的高點下跌20%以上），這可能令人沮喪 — 尤其是如果您一直密切關注您的401(k)。

誠然，過去三年，股市的年平均回報率都在8%以上，可謂非常可觀。但一般來說，投資 的心理總是追求一個更高的收益，而忽略或忽視已經觸及到的風險。就如這次大跌，很多人無法承受這個巨大的損失。一方面，很難理解過去幾年的高回報在股市漲跌的宏大計劃中有多麼不同尋常，另一方面，為自己只追高沒有『袋袋平安』而耿耿於懷。

可能這一刻，你正帶著沉重的心情閱讀這篇文章，但不要忘記，調整心態很重要。有危就有機，扭轉局面的辦法可能就在你面前，無須過度悲傷。正所謂『一扇門關上了，另一扇窗正為你打開』。

如果回顧了包括401k/IRA在內的整體投資賬戶，那麼您一定注意到自2022年初以來下降幅度在20%~35%之間。儘管經濟低迷可能會讓人感到多麼痛苦，不必感到無助！您現在可以利用市場低點調整您的投資策略。不要試圖等待市場觸底，因為沒有人真正知道何時觸底。

重新定位 - 在您的投資類別之間從高風險轉移到中等/低風險。請諮詢我們的專業顧問團隊，評估您當前投資組合的風險，看看是否仍能滿足您的風險目標。

立即投資 - 為了您的現金，不要只存入銀行，而是在股市低位時進行投資。『低買高賣』，我相信你聽說過這句話。現在是與我們一起投資的最佳時機。

彌補損失 - 如果您從歷史最高值損失了20%~35%，請立即聯絡我們，利用手上強大的投資策略來進行彌補。只要你踏出這一步，你的投資組合價值可以回到2022年初。當未來12-18個月股市上漲時，你可以從0%的虧損開始，然後我們可以幫助您每年『鎖定』收益，以便您在賬戶內賺取的所有紅利和指數利息在市場下跌時永遠不會輸回市場。

請記住，有句諺語『落下的，終究要回升』。立即行動，聯絡我們彌補您損失的20%~35%，讓您的實際損失從0%開始！

下面顯示了我們如何將您的部分投資定位於FIA - 固定指數年金，以幫助降低您的股市風險，正如您在右側看到的市場下跌，而您的下限卻是0%。

市場上魚目混雜，投資組合產品眾多，因此投資人應貨比三家，諮詢權威，挑选最适合自己的投資組合产品，包括現有多間公司提供超高紅利贈送。趙世文Simon Chew CIC，是全美華人第一品牌的高端财富管理机构，私人定制优质的投资理财计划，請拨打集团热线1-888-746-6688，全灣區 服務4大網點, 專業顧問團隊。