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天河大賭場即將隆重開幕體 飲食玩樂新境界

工商訊
即將開業的天河大賭場將為玩家們提供全方位的美食新熱點。
即將開業的天河大賭場將為玩家們提供全方位的美食新熱點。

Sky River Casino「天河大賭場」，將於2022年秋季隆重開幕，除了為北加州帶來一個全新娛樂勝地，更有17家中西著名餐飲食府陸續登場，為您細膩準備各款美食，呈獻登峰盛宴，讓您體驗美饌新境界。

「天河大賭場」的三大高級餐館，包括享譽灣區的著名中式餐飲食府「俏龍軒」，秉承粵港飲食文化的精髓，將於「天河大賭場」開幕後今年底進駐場內，提供火鍋、粵港精品點心美食以及亞洲啤酒等，呈現粵港地道美食，令食客念念不忘。

高雅格調的SR Prime Steak House扒房，客人在溫馨典雅及浪漫醉人的環境氣氛下，可細意品嚐鮮嫩味美的牛扒，定能滿足美食家的挑剔味蕾。

還有 32 Brews Street Gastropub 酒吧，帶您發現各種特色手工啤酒，是讓您放鬆身心，享受美好時光的好去處。

除此以外，The Market 美食廣塲更是匯聚環球珍饈, 為賓客帶來饗餐創新格局的好地方。灣區家喻戶曉的中式餐飲「鯉魚門 Express」，供應多款亞洲風味特色麵食，Fukuro by Kru 提供地道日本料理及精緻美味的壽司，Ocean 供應時令生蠔及海鮮美饌，還有Aurelia’s 墨西哥佳餚美食, Sky River Java, Chickie and Tony’s, Hot Chicken, Butcher’s Burger, Roli Roti, Indulge, Global Eats, Upper Barrel, River Bar 及 Rock Bar，為賓客提供一個全方位的美食新熱點。  

優質吃喝玩樂新熱點「天河大賭場」，由沙加緬度區的美國原住民威爾頓部落 (Wilton Rancheria) 與總部位於拉斯維加斯知名的Boyd Gaming娛樂及酒店公司共同合作的項目，Boyd Gaming在全美10個州內擁有28個博彩娛樂場，經驗豐富必定為客人帶來歡悅的驚喜。

「天河大賭場」擁有2,000 部最熱門老虎角子機、80 枱桌面遊戲、撲克廳、高注碼貴賓廳、17家中西餐飲食府及美食廣場。緊臨Highway 99號公路，由沙加緬度前往「天河」只需15分鐘車程，距離三藩市及屋崙市中心約一個多小時車程。

更多詳情，請瀏覽網頁 www.skyriver.com，點擊喜歡「天河」社交媒體專頁 Facebook 或Instagram。地址： 1 Sky River Parkway, Elk Grove, CA 95757。

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