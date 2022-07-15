米素律師事務 成功辦理千宗人體受傷賠償案件
一個轟動加州司法界的民事訴訟案令米素律師又一次被人津津樂道，因為他為客戶贏取到三千五百萬美元巨額事故賠償金。
2020年9月26日，一個陽光明媚、溫暖、平靜和美麗的夏日，一群朋友聚集在加州某城市一個公園為友人的生日舉行野餐派對。現場一棵阿特拉斯雪松葦樹的其中一根三千磅重的分枝，突然從樹幹部份折斷塌下，29歲的N女仕被擊中頭部，喪失了生命。她的丈夫，30歲的W先生被擊中而引致胸椎第六節嚴重受傷。
米素律師事務所的米素律師代表W先生和N女仕的繼承人提出了訴訟，向公共機構/市政府要求索賠。然而市政府的負責人否認對此事故需負上責任，並聲稱他們每年花費大量資源來保育樹木，並雇用全職樹木專家作定期檢查。米素律師承辦案件後多次親自到事故現場進行實地觀察，並聘請多名各界專家對案件進行專業的分析調查。
發現這棵樹近年來已多次出現類似的分支倒塌，但是有關當局並沒有正視及處理這些存在的風險。米素律師事務所對案件舉行了無數次的研討會，並以專業、負責任、為客戶爭取最高賠償權益的一貫工作作風，為贏得案件提供了很多無可抗辯的事實證據，最終為客戶贏取到三千五百萬美元的巨額賠償金。
米素律師積聚豐富的經驗，這位專辦嚴重受傷案件的法律界泰斗，因成功辦理無數百萬元的賠償案件而聞名遐邇，獲許多客戶給予很高的評價。因為其信譽卓著的表現而先後獲投票評為灣區最佳客戶服務大獎及優良商家獎等多項榮譽。
米素律師事務所為三藩市灣區華人服務已有三十多年的豐富經驗，精辦各類人體受傷、意外死亡案件，包括嚴重或永久性腦部和脊椎創傷案件。成功辦理過千宗人體受傷賠償案件，並贏得多個獎項。
如欲了解更多有關米素律師事務所，請瀏覽網站查看律師樓的詳情及成功案例: www.mkinjurylaw.com。僑胞如有車禍，意外受傷等問題，可用自己的語言與在米素律師事務所工作超過25年的法務主任雷詠虹 Anita Louie 聯絡，電話 800-222-7733。
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