米素律師事務 成功辦理千宗人體受傷賠償案件

一個轟動加州 司法界的民事訴訟案令米素律師又一次被人津津樂道，因為他為客戶贏取到三千五百萬美元巨額事故賠償金。

2020年9月26日，一個陽光明媚、溫暖、平靜和美麗的夏日，一群朋友聚集在加州某城市一個公園為友人的生日舉行野餐派對。現場一棵阿特拉斯雪松葦樹的其中一根三千磅重的分枝，突然從樹幹部份折斷塌下，29歲的N女仕被擊中頭部，喪失了生命。她的丈夫，30歲的W先生被擊中而引致胸椎第六節嚴重受傷。

米素律師事務所的米素律師代表W先生和N女仕的繼承人提出了訴訟，向公共機構/市政府要求索賠。然而市政府的負責人否認對此事故需負上責任，並聲稱他們每年花費大量資源來保育樹木，並雇用全職樹木專家作定期檢查。米素律師承辦案件後多次親自到事故現場進行實地觀察，並聘請多名各界專家對案件進行專業的分析調查。

發現這棵樹近年來已多次出現類似的分支倒塌，但是有關當局並沒有正視及處理這些存在的風險。米素律師事務所對案件舉行了無數次的研討會，並以專業、負責任、為客戶爭取最高賠償權益的一貫工作作風，為贏得案件提供了很多無可抗辯的事實證據，最終為客戶贏取到三千五百萬美元的巨額賠償金。

米素律師積聚豐富的經驗，這位專辦嚴重受傷案件的法律界泰斗，因成功辦理無數百萬元的賠償案件而聞名遐邇，獲許多客戶給予很高的評價。因為其信譽卓著的表現而先後獲投票評為灣區 最佳客戶服務大獎及優良商家獎等多項榮譽。

米素律師事務所為三藩市灣區華人服務已有三十多年的豐富經驗，精辦各類人體受傷、意外死亡案件，包括嚴重或永久性腦部和脊椎創傷案件。成功辦理過千宗人體受傷賠償案件，並贏得多個獎項。

如欲了解更多有關米素律師事務所，請瀏覽網站查看律師樓的詳情及成功案例: www.mkinjurylaw.com。僑胞如有車禍 ，意外受傷等問題，可用自己的語言與在米素律師事務所工作超過25年的法務主任雷詠虹 Anita Louie 聯絡，電話 800-222-7733。