奇緣藝術品7月2日灣區舉辦收購會

奇緣藝術品是一家專業從事中國書畫投資與收藏的藝術品公司。

奇緣藝術品公司定于7月2日(週六) 在柏林甘市的希爾頓花園酒店舉辦藝術品收購會，高價收購中國古代、近現代名家書畫，名人信札，陳年茅台等。歡迎廣大藏友朋友們帶著您的收藏與該公司共同交流，洽談合作！

奇緣藝術品公司是一家專業從事中國書畫投資 與收藏的藝術品公司，奇緣藝術品公司立足於美國，長期與內地及香港私人博物館 合作，致力於打造藏家與博物館交流的專業平台，以專業的服務態度為藏家的藏品找到安心的歸宿。

該公司已經成功舉辦近十場藝術品收購會，此次收購會是疫情 后的首次開放。該公司的每次活動都得到廣大藏友們的認可與好評。

公司負責人于先生介紹說，收購會給朋友們創造了一個非常好的交易平台，很多藏友為自己的藏品找到滿意的歸宿。大家能認識更多的古董愛好者，不僅可以交流觀看鑒賞藝術品，更重要的是互相學習。奇緣藝術品公司現場為您提供免費鑑定及估價服務, 並提供怎樣長期保存的專業意見！

歡迎朋友們攜帶您的收藏光臨此次收購會！公司提供長期收購服務，歡迎接洽于先生：909-600-5555。本次活動時間：7月2日(周六)上午10時-下午5是。地址：765 Airport blvd, Burlingame, CA 94010。