中國嘉德2022春季拍賣會正式啟幕

張大千擬周文矩戲嬰圖立軸 設色紙本。

6月26日，中國嘉德2022春季拍賣 會預展在嘉德藝術中心舉槌。31個各具亮點、多姿多彩的專場，5000余件重磅藝術品逐一派上。涵括中國書畫、二十世紀及當代藝術、瓷器及古董珍玩、古典家具及工藝品、古籍善本、名人手跡、郵品錢幣、珠寶翡翠、佳釀臻茗等各門類。其中既有館藏級別的名跡、巨製、珍稀美器，也有藝術精品。在這個火熱的夏日，為大家共圓一場繽紛的藝術之夢。

本季春拍，中國書畫板塊薈萃名家巨帙，其中最令人矚目的當然是「大觀」。「大觀 - 中國書畫珍品之夜•近現代」的兩件領銜之作：齊白石《嘉耦圖》和張大千《擬周文矩戲嬰圖》，「南張北齊」兩位巨擘。傅抱石金剛坡時期重要代表作《醉僧圖》，畫面清臒蒼古，人物生動傳神。「大觀 - 中國書畫珍品之夜•古代」同樣星光璀璨。名人收藏並早期出版的明代蔡羽、陸治《銷夏灣記•銷夏灣圖》、蔣廷錫《凍竹暖梅圖》、李日華《竹懶三絕》等珍品，勾勒出文人交往的畫面。清宮舊藏並輯入《石渠寶笈》的董其昌《仿黃公望山水》卷、清初寫生名手戴蒼為王士禛作《漁洋山人抱琴洗桐圖》等名跡也讓人一眼難忘。

領銜20世紀藝術夜場的劉海粟稀世名作《福州鼓山》用色率真大膽，給人以陽光和信念。李超士、關良、龐薰琹、常書鴻、丁衍庸、吳冠中、蘇天賜、藤田嗣治八位藝術大師的花卉題材創作，把人又帶回了明媚的春天。當代藝術部分，靳尚誼90年代開創性名作《老橋東望》、周春芽早期集大成之作《中國風景》領航當代藝術夜場，展現出當代藝術大家的功力與魅力。「5+5+5：中國當代藝術特別專題」展示了中國當代藝術名家、中堅及青年力量的代表性作品。

本季春拍，瓷器、玉器、文房雜項、佛像、紫砂等品類美器琳瑯，佳構薈萃。宮廷瓷器及古董珍玩，種類豐富，造型精巧獨到，紋飾精美吉祥。「西藏14世紀銅鎏金金剛總持像」領銜的「旃檀林」佛教藝術集萃專場，神秘而莊重。

本季古典家具及工藝品板塊，展出了古典家具、國石篆刻、古代文房、當代家具等門類。清雋明朗的明清古典家具，或結構凝練，或雕工精湛，還原了古代文士清新雅致的生活。本季古籍善本拍品依然是佳槧雲集，有幸征得榴花館集藏古籍善本金石碑帖52件，其中既有清康熙二十八年（1689）魚計亭刻本《三百詞譜》等稀見之物，亦有翁同龢雙鉤並批校清嘉道間拓「犁種」不連本《漢張遷碑》等名家遞藏。民國間上海涵芬樓影印本《四部叢刊》三編附《二十四史》等煌煌巨製，亦可讓藏家及古籍愛好者大飽眼福。

本季「名人手跡 簽名收藏」專場，既有讓粉絲們激動不已的明星簽名，也有耳熟能詳的名人的信劄、手稿。此次春拍，珠寶專場采用線下預展、線上拍賣的新穎形式與藏家朋友們見面。展品既有珍貴彩色寶石、璀璨鉆石、典雅翡翠，古董珠寶和珍珠，也精心挑選了當代珠寶作品。藏家可以現場試戴，感受精美珠寶的無限魅力。歡迎廣大藏家和藝術愛好者登陸中國嘉德官網或官方App 參與網絡競投。探尋藝術之境，讓我們從這裏出發。

中國嘉德紐約辦事處聯絡人：Richard He，電話：212-308-8889，888-799-8830，郵箱：[email protected]。