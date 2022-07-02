我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國嘉德2022春季拍賣會正式啟幕

工商訊
張大千擬周文矩戲嬰圖立軸 設色紙本。
張大千擬周文矩戲嬰圖立軸 設色紙本。

6月26日，中國嘉德2022春季拍賣會預展在嘉德藝術中心舉槌。31個各具亮點、多姿多彩的專場，5000余件重磅藝術品逐一派上。涵括中國書畫、二十世紀及當代藝術、瓷器及古董珍玩、古典家具及工藝品、古籍善本、名人手跡、郵品錢幣、珠寶翡翠、佳釀臻茗等各門類。其中既有館藏級別的名跡、巨製、珍稀美器，也有藝術精品。在這個火熱的夏日，為大家共圓一場繽紛的藝術之夢。

本季春拍，中國書畫板塊薈萃名家巨帙，其中最令人矚目的當然是「大觀」。「大觀 - 中國書畫珍品之夜•近現代」的兩件領銜之作：齊白石《嘉耦圖》和張大千《擬周文矩戲嬰圖》，「南張北齊」兩位巨擘。傅抱石金剛坡時期重要代表作《醉僧圖》，畫面清臒蒼古，人物生動傳神。「大觀 - 中國書畫珍品之夜•古代」同樣星光璀璨。名人收藏並早期出版的明代蔡羽、陸治《銷夏灣記•銷夏灣圖》、蔣廷錫《凍竹暖梅圖》、李日華《竹懶三絕》等珍品，勾勒出文人交往的畫面。清宮舊藏並輯入《石渠寶笈》的董其昌《仿黃公望山水》卷、清初寫生名手戴蒼為王士禛作《漁洋山人抱琴洗桐圖》等名跡也讓人一眼難忘。

領銜20世紀藝術夜場的劉海粟稀世名作《福州鼓山》用色率真大膽，給人以陽光和信念。李超士、關良、龐薰琹、常書鴻、丁衍庸、吳冠中、蘇天賜、藤田嗣治八位藝術大師的花卉題材創作，把人又帶回了明媚的春天。當代藝術部分，靳尚誼90年代開創性名作《老橋東望》、周春芽早期集大成之作《中國風景》領航當代藝術夜場，展現出當代藝術大家的功力與魅力。「5+5+5：中國當代藝術特別專題」展示了中國當代藝術名家、中堅及青年力量的代表性作品。

本季春拍，瓷器、玉器、文房雜項、佛像、紫砂等品類美器琳瑯，佳構薈萃。宮廷瓷器及古董珍玩，種類豐富，造型精巧獨到，紋飾精美吉祥。「西藏14世紀銅鎏金金剛總持像」領銜的「旃檀林」佛教藝術集萃專場，神秘而莊重。

本季古典家具及工藝品板塊，展出了古典家具、國石篆刻、古代文房、當代家具等門類。清雋明朗的明清古典家具，或結構凝練，或雕工精湛，還原了古代文士清新雅致的生活。本季古籍善本拍品依然是佳槧雲集，有幸征得榴花館集藏古籍善本金石碑帖52件，其中既有清康熙二十八年（1689）魚計亭刻本《三百詞譜》等稀見之物，亦有翁同龢雙鉤並批校清嘉道間拓「犁種」不連本《漢張遷碑》等名家遞藏。民國間上海涵芬樓影印本《四部叢刊》三編附《二十四史》等煌煌巨製，亦可讓藏家及古籍愛好者大飽眼福。

本季「名人手跡 簽名收藏」專場，既有讓粉絲們激動不已的明星簽名，也有耳熟能詳的名人的信劄、手稿。此次春拍，珠寶專場采用線下預展、線上拍賣的新穎形式與藏家朋友們見面。展品既有珍貴彩色寶石、璀璨鉆石、典雅翡翠，古董珠寶和珍珠，也精心挑選了當代珠寶作品。藏家可以現場試戴，感受精美珠寶的無限魅力。歡迎廣大藏家和藝術愛好者登陸中國嘉德官網或官方App參與網絡競投。探尋藝術之境，讓我們從這裏出發。

中國嘉德紐約辦事處聯絡人：Richard He，電話：212-308-8889，888-799-8830，郵箱：[email protected]

清康熙青花百蝶圖鈴鐺杯。
清康熙青花百蝶圖鈴鐺杯。

拍賣 App

上一則

聖荷西警方求三名殺人未遂嫌疑人線索

下一則

富士豪華醫療按摩椅國慶酬賓一元起價大拍賣

延伸閱讀

「和平之夢」畫展為烏克蘭聲援吶喊

「和平之夢」畫展為烏克蘭聲援吶喊
洪金寶拍片揭年少練功時光 笑兒子演師傅「不夠霸氣」

洪金寶拍片揭年少練功時光 笑兒子演師傅「不夠霸氣」
芳草地藝術中心資助 10華埠藝術家月獲千元 持續18個月

芳草地藝術中心資助 10華埠藝術家月獲千元 持續18個月
繽紛夏日 重啟藝術之旅中國嘉德2022春季拍賣會正式啟動

繽紛夏日 重啟藝術之旅中國嘉德2022春季拍賣會正式啟動
喬治城甜品遊登場 體驗24家特色店

喬治城甜品遊登場 體驗24家特色店

熱門新聞

加大入學競爭日益激烈，高中生尋求其他途徑進入夢想大學。（美聯社）

加大入學競爭日益激烈 學子另尋錄取途徑

2022-06-25 02:14
全美解封三個月、外加輪船公司促銷活動下，郵輪旅程似乎一切又回到正常，班班滿載。（受訪者蔡先生提供）

疫後便宜2~3成… 暑假郵輪大賣 賞美景也有風險

2022-06-25 18:44
圖為連鎖藥局 Walgreens 提供的檢測證明，多數航空公司就單純檢查姓名和結果，因為這類的檢驗報告上百種格式，除非一一查證否則很難辨別真偽。(圖為記者先前測試報告，僅為圖解參考)

返台核酸檢測形同虛設 只防君子不防小人

2022-06-26 00:03
專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

2022-06-30 02:20
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05
南灣地標大美國樂園最快會在六年後關閉。（取自臉書）

土地被開發商買下 矽谷「大美國樂園」六年後恐關閉

2022-06-27 22:47

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久

駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久