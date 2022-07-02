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菸草業是全球頭號塑膠污染者

工商訊
菸草業是全球頭號塑膠污染者
菸草業是全球頭號塑膠污染者

您可能不知道，菸蒂是主要的塑膠污染源，會導致海洋生物瀕臨絕種，並危害人類。每年菸蒂都是加州海灘和河道最多人丟棄的垃圾，光是2017年，國際海岸清潔運動在加州海灘撿起的菸蒂就多達20萬3474個。

您可能每天都會在地面、停車場、水溝或海灘，看到這個最常見的微塑膠（microplastics）來源，菸蒂。被丟棄的香菸含有用塑膠製成的濾嘴，會分解成微塑膠，污染我們的土壤和水源，危害我們的健康。事實上，每根香菸的濾嘴都含有至少1萬5000根微塑膠纖維。

那麼，微塑膠究竟是什麼？為什麼我們應該關心？微塑膠指的是長度不到5釐米的塑膠碎片，比一粒芝麻還小。大部分微塑膠需要很長的時間才能在環境中分解，意味當它們進入我們的環境中時，可能被海洋生物或其他動物誤食，長久下來將持續傷害整個地球生態系統。

由於微塑膠的體積很小，很難把它從我們的食物和水資源中去除，在海水、自來水和都市水道中都可以發現它們。您可能會訝異於，美國民眾每年吃下數十萬顆塑膠微粒。有毒微塑膠污染了我們所吃的食物、飲用的水、呼吸的空氣。最近的研究發現，人類的肺、胎盤和血液中都發現了微塑膠，它們與生殖問題、腸道損傷，甚至DNA變異都有關聯。

菸草業一直都是全球頭號塑膠污染者，他們每年生產6兆根香菸，幾乎每根香菸都有塑膠濾嘴。根據統計，超過4.5兆個菸蒂最終都進入了我們的環境中。無可否認，菸草製品的廢物形成了嚴重的塑膠污染，對我們的環境、食物來源和人體造成無法彌補的傷害。您可以上網站www.undo.org了解更多關於菸草產品如何危害我們的環境。

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