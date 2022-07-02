金水大賭場渡假村7月6日招聘會公開徵才

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Cache Creek Casino Resort金水賭場度假村，為擴大服務陣容，特於7月6日（星期三）舉辦公開招聘會，徵求專業亞洲廚師、服務人員、以及多項職缺，提供翻譯服務。有專屬的簽約奨金，優渥薪資、汽油補貼，及以中文進行之員工培訓。

您的英文能力不是在Cache Creek工作的必要條件，招聘會當天即可得知是否已獲錄用。

位於北加州 近郊的金水赌場渡假村（Cache Creek Casino resort ) 是北加 州最大且最豪華的赌場之一，數以百計的老虎機及桌上撲克游戲，能讓您完全的釋放工作壓力，並放鬆心情。

金水大赌場擁有10個大小餐㕔，粤式美食 、布斐、西式牛排、此地應有盡有，賭場內部裝璜雅緻，室外美麗的田園風光更是令人心曠神宜。

如果您厭倦了城市的喧囂， 不如換換環境，選擇在金水賭場渡假村工作， 歡迎您出席7月6日（星期三）舉辦之公開招聘會，時間為上午10時至下午3時。

欲了解詳情，請上網站Jobs.CacheCteek.com，金水大賭場（Cache Creek Casino Resort) 地址：14455 Highway 16, Brooks, CA 95606。