新學友教育中心暑期學科先修與輔導課程招生

新學友暑假課程有系統的複習之前所學的數學知識，預學未來一年學習的重點概念和解題方法。

暑假將至，許多家長在為孩子們安排暑期學習活動。大家可能注意到，疫情 前後，學區教學方針與學校教學方式做了調整。其中最大的改變，是將從前五年級期末做的middle school 數學分級考試，改到六年級期末來考。

後疫情時代，學生因爲疫情期間學習不佳，數學底子普遍較往年學生薄弱。在這個節骨眼上，主要的分級考試又放在六年級期末考，不小心考壞了，影響日後數學的學程，還打擊學生的自信心。因此新學友決定暑假不開單獨的Pre-Algebra、Algebra I、Geometry課程，而開了6年級、7年級、8年級數學；帶著即將升上6年級、7年級、8年級的孩子，一起有系統的複習之前所學的數學知識，預學未來一年學習的重點概念和解題方法。

Middle school是孩子人格養成重要時期。著重每個孩子的特質與價值，與其強調孩子數學成績有多麼優越，更想培養孩子運用邏輯思考解決問題的能力、自我學習的能力，以及克服困難的自信心。每個學生的能力和學習方式都不一樣，希望能幫學生找到適合的學習方式，提升學 習效果，培養自信心。讓學生在課餘做自己有興趣的研究或self-study，有問題跟老師討論。ShareWorld新學友 是一個培養學生思考和自我成長能力的地方，不是填鴨教室。

最後呼籲家長們鼓勵孩子們多運動，做些體能上的鍛鍊，這對提升專注力和學習有很大的助益。祝福孩子們有個充實的暑假。

洽詢新學友暑期課程請電: (408)446-1956 或親臨 校區地址: ShareWorld Learning Center 21601 Stevens Creek Blvd.，Cupertino CA 95014 招生 詳情請上網瀏覽, 網址 :www.shareworld.org。