加州中醫藥大學醫專業教育入學說明會26日舉辦

加州五系中醫藥大學優良的師資，結合臨床門診，老師們非常熱衷分享他們多年寶貴的臨床經驗與知識，促使每一位學生受到高質量的中醫專業培訓。

加州 五系中醫藥大學6月26日（星期日）太平洋夏令時間下午2:00，舉辦體驗加州五系中醫藥大學。『醫專業教育 』入學說明會(網上/親自出席)請提前上網預約登記https://FiveBranches.edu/d22。

儘管經歷了多年的疫情，加州五系中醫藥大學已在2022年初開始為該校的學生提供現場臨床培訓。這段期間，該校積極的走在中醫領域前端，為該校學生開拓機會，幫助同學們自信地實踐他們的專業知識。

該校有多位經驗豐富的老師們，非常熱衷於分享他們多年寶貴的臨床經驗與知識，以確保學生接受高質量的中醫培訓。

『醫專業教育』入學說明會當日，該校將有專人為親自出席的來賓舉行現場校園導覽。為了確保落實COVID安全預防措施，凡當日參加活動者請務必配合以下規定：(1). 每位參加活動者都須時刻佩戴口罩；(2). 請事先線上註冊，以便活動當天維持社交距離 ；(3). 該校將維持環境清潔消毒，並備有消毒乾洗手液；(4). 所有員工一律遵從員工醫療保健規定。

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加州五系中醫藥大學中文DTCM課程/學位，2020年6月已獲得ACAOM全面認證。為南灣唯一合格認證全資格的中醫藥大學，凡該校學生畢業後，均具備參加中醫針灸師執照考試資格。

加州五系中醫藥大學今日的成就，主要歸功于本校教授及醫師群多年來的努力奉獻。彭振能教授、趙振平教授、馮前教授及胡露茜教授於該校任教已超過30年。時至今日，該校擁有的優秀師資規模已達200餘人。

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