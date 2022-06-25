COVID-19疫苗資格擴展滿6個月兒童聯合聲明

今日，加州 衛生與公共服務局秘書Mark Ghaly博士及加州公共衛生部（CDPH）部長兼州公共衛生官員Tomás J. Aragón博士發表聯合聲明，支持由西部州科學安全審查工作組、美國疾病控制中心（CDC）、美國兒科學會和聯邦食品藥品管理局（FDA）所作出的推薦，通過緊急使用授權（EUA）為最小6個月的兒童接種輝瑞-生物工程及莫德納 COVID-19疫苗 。

「為滿6個月的兒童接種疫苗是預防COVID-19的重要工具，並確保我們的社區現在可以為全家防禦這個致命病毒。同其他常規兒童疫苗一樣，我們建議滿6個月的嬰兒與兒童完成他們初始針劑的接種，並按時接種包括COVID-19疫苗在內的所有被推薦的兒童疫苗。」

「儘管咱們青少年兒童都恢復的快，但是與Delta變種時期相比，因COVID-19而住院的4歲以下兒童人數在奧密克戎（Omicron）變種激增時高了5倍，並且每五個因COVID-19住院的兒童中就有一人需進入重症監護室治療。COVID-19已經成為兒童的五大死因之一，而疫苗則可以避免這些死亡的發生。研究表明為孩子接種疫苗是為他們預防COVID-19最嚴重後果的最安全方法，其中就包括住院、長期COVID、兒童多系統炎症綜合征（MIS-C）及死亡。為咱們家中和社區中的每個人接種疫苗可以為自己最親的人降低感染病毒的幾率。」

涉及成千上萬嬰兒及滿6個月幼兒的臨床實驗有力的證明：COVID-19疫苗在這個人群中是安全、有效的。

此項授權將把6個月至4歲大的兒童納入輝瑞疫苗的接種資格範圍之內（5-17歲現已有資格），且6個月至17歲的青少年兒童均可接種莫德納疫苗。

與加里福尼亞的SMARTER計劃一致，州政府在運作方面已經可以於本周立即開始為年滿6個月的嬰幼兒接種疫苗。查找疫苗，請訪問myturn.ca.gov或撥打1-833-422-4255。家長們也可向孩子的保健服務提供者諮詢或訪問Vaccinate All 58，從而進一步瞭解這些對所有年滿6個月的加州人都安全、有效的疫苗。