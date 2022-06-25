美國制造骨刺傷腫特效靈敷貼劑

骨痛傷腫特效靈採用天然草本超級濃縮所制成。

RIAXIN骨刺傷腫特效靈敷貼劑面世二十多年以來，一直得到世界各地用家的高度推崇。採用天然草本超級濃縮所制成，效果顯著，無副作用，適用於消炎、消腫、止痛、活血、化瘀、祛風、活絡、補骨、生肌等作用。不含類固醇及重金屬。

腰椎間盤凸出

陳先生經醫生診斷為腰椎間盤凸出，服消炎止痛劑。冷熱敷、物理治療、拉腰牽引、打針封閉治療均無效。用美國Riaxin骨痛傷腫特效靈配方後一個月，已無疼痛，正常工作、游泳、打保齡球都無問題。梁先生腰椎間盤凸出，服藥、拉腰物理治療、打封閉針、跌打、針灸均無效。最後，開刀取去間盤。因沒有間盤，一年後因椎骨直接摩擦，更痛。要日夜臥床，痛不欲生。經朋友介紹，用美國Riaxin骨痛傷腫特效靈才解除痛苦，能夠工作謀生。後來介紹很多人買美國Riaxin骨痛傷腫特效靈來用。

膝頭退化骨刺

孫老太雙膝疼痛，上樓梯困難。醫生診斷為老年性退化骨質增生及磨損，服消炎止痛劑、物理治療、看跌打醫生、針灸均無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈多個療程後，疼痛消失，上樓梯已不成問題。

王先生三年前左邊膝頭開刀換了膝蓋，現在復發左右兩邊膝頭都極痛，醫生叫他再開刀換新膝蓋。他怕再開刀，朋友介紹用Riaxin骨痛傷腫特效靈。解除了痛苦。不用開刀不用換膝蓋了。

閃腰、扭傷腳

張先生因旅行拿行李用力過度扭傷腰骨及腳踝，服用消炎止痛劑及看跌打無效，用Riaxin骨痛傷腫特效靈一個療程已經痊癒。

頸椎病

李小姐在寫字樓工作，時常頸椎痛、肩痛、頭痛。經醫師診斷為頸椎骨發炎增生，服止痛劑物理治療、跌倒、針灸均無效，用Riaxin骨痛傷腫特效靈後，一切症狀消失，解除了多年痛苦。

張女士有頸椎病，頸痛雙肩極痛、雙臂發麻達手指。服止痛藥打針、針灸、物理治療均無效，開刀好了，半年後又復發比未開刀前更痛。用Riaxin骨痛傷腫特效靈，已解除痛苦，他說，太神奇效了。

五十肩、網球肘、腳底骨刺

劉先生在餐館工作，因長期炒鑊炒菜造成職業病。肩痛、手肘痛、手腕痛，有時腰亦痛，各種醫治無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈多個療程疼痛消除。

手指、腳趾、腳踝

楊小姐工作扭傷手指，不能伸直亦不能彎曲（彈弓指），楊小姐喜歡跳舞，時常穿高跟鞋，腳趾、腳踝常痛。凡有疼痛就用Riaxin骨痛傷腫特效靈，就解決問題。

腰痛肌骨痛

劉先生因為長期酗酒造成股骨壞死，又因為年老時常腰骨痛，24小時都活在痛苦中，各種治療都無法止痛。用了Riaxin骨痛傷腫特效靈後，疼痛已減輕八九成。

跌倒,運動傷害

羅先生的兒子打球扭傷腳踝，又跌傷膝蓋及扭傷手腕，看跌打、服止痛劑無效，用Riaxin骨痛傷腫特效靈後。疼痛消失患處恢復正常。

撞車傷害

王先生的女婿因車禍 撞傷胸部，頸部亦傷、跌打針灸，看西醫骨科無法解決疼痛。用Riaxin骨痛傷腫特效靈後，已經好的七七八八,現正繼續貼藥。

類風濕性關節 炎

楊女士患類風濕性關節炎，服消炎止痛劑，用抗生素用類固醇都無效。手指、腳趾、手腕、腳踝、雙膝、雙肘腫大,對人生極為悲觀。用Riaxin骨痛傷腫特效靈後，腫痛消失。

產後腰痛

方小姐產後腰痛，兩邊坐骨神經亦痛，服藥、打針、按摩、針灸、拔火罐均無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈一盒就解除了痛苦。她說，早知道有這個藥，就不用痛這麼久，亦省了很多醫藥費。

Riaxin骨痛傷腫特效靈適應症

骨刺、骨質增生、椎間盤凸出出、五十肩、頸椎、腰椎、膝關節腫痛、坐骨神經痛、腰肌勞損。網球肘、股骨壞死、痛風、骨退化、髖骨、四肢腫痛、類風濕性關節痛、勞傷、扭傷、撞傷、跌傷、閃腰、跌打、運動、撞車造成的神經、肌肉、骨骼、韌帶損傷，均有特效。能快速止痛消腫、生肌。無一般中藥的顏色、味道。安全、方便、無副作用。

它能快速消腫、消炎止痛、活血化瘀、祛風活絡和補骨生肌。患者只需將藥直接敷貼在患處，便能快速止痛消腫。

敷貼容易，毋需煎藥，使用方便。

一般中藥多為內服，要經過煎藥過程。而Riaxin骨痛傷腫特效靈則以敷貼的療法外敷，以減低胃、肝及腎臟的負擔，亦較方便易用，且全無副作用，更減少受手術 之苦。不少患者用後均速速見愈，全球已經有無數人受惠。本品使用簡便。絕不用自行作任何加工，只需買回家拆下包裝，並貼於患處即可。一般貼6至8小時，隔一天才貼第二片，一般四片一療程已見效，其後可隔兩至三天貼視乎康復進度而定，並注意使用本藥期間不能與其他中藥一同使用，以防影響其療效（但西藥同用不受影響）。

骨痛傷腫特效靈在各大中藥行均有出售，或綱上訂購 www.riaxin.com 全美郵寄請電1-877-292-1256查詢。