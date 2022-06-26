日本富士原裝醫療按摩椅一元起價公開大拍賣

父親節首選好禮！日本富士原裝高端醫療按摩椅即日起至7月10日公開大拍賣。

父愛如山，父親節首選好禮！日本 富士原裝高端醫療按摩椅即日起至7月10日公開大拍賣。原價從$7,000到$13,999，現出以$1起價，底價折扣高達60%。

在美國具有30年經營歷史的日本富士高瑞醫療按摩椅也再次榮獲CES 美國電子消費展被新媒體評為全球最佳的按摩椅，每年有20万科技人企業家參加的全球最大電子科技產品展美國拉斯維加斯CES， 日本富士高端醫療按摩椅大受消費者歡迎，不但是中國人，韓國人，越南人搶購，連老外紛紛下單訂貨甚至是大貨櫃訂貨，Dr. FUJI 說，參加CRS已經有20年了從來沒有銷售這麼火爆。

疫情 之後消費者的需求改變了，注重本身的身體健康。越來越強烈渴望的是一台全方位高科枝的深層按摩椅，力度強，準確性高能夠通過先進的智能化技術人體感應技術在身體疲勞時能快速消除疲勞、酸痛，恢復活力！特別在疫情中能夠得到全面提升免疫力，抵抗力！

購買按摩椅只能親自體驗，才能真正體會到什麼叫做我所需要的按摩椅！什麼叫深層按摩，拳拳到肉，層層到位，4D，智能機芯AI四球S-L齒輪雙軋道脊椎曲綫135公分長全身深層按摩，指壓，脊椎矯正索引（人橋拉筋）美國90%以上的人都有腰部毛病，腰疼坐骨神經痛，FJ-8500的按摩手法，機械人程序設計正是廣大消費者的需求，夢寐以求的貼身按摩大師。

在CES訂購的買家一致反應這是一台到位的按摩椅，真正做到減除腰酸背痛，恢復正常狀態充滿活力。現代社會，伏案辦公，缺乏鍛煉，久坐不動，彎腰駝背，俗話說『十人九腰痛』尤其是在疫情中心理壓力，身體缺乏運動更需要一台像FJ-8500 4D智能化技術深度按摩手法徹底修復受損的頸背腰部的效果！

佳節祝福送禮送健康！雖然現在新冠疫情趨緩及各業复甦，但逾兩年的疫情衡擊及近期俄烏戰事及其他多方因素，導致各樣民生用品都在漲價，包括工廠的生產成本大幅增加，海運更是離譜猛漲價，港口堵塞和無法及時缷櫃，與此同時國內物流貨運人手不足，導致貨物積壓，斷貨及運送延誤時常發生！日本富士高瑞醫療按摩椅在特定時間，健康不能等，感恩父親獻愛心，逆行大折扣！原價的6折減價，四免一口價（免稅，免運費，免按裝費，免利息）60期付款，另獻上當今最火的時尚魅力減肥瘦身機（市價$2,395）一台父親節禮物！二機組合，效果勝過整個健身房！你要投資健身房$100萬的資金才能有這樣的收益效果！但是父親節大拍賣僅花$150/月你的健康有保證！被動運動一靜躺在日本富士高瑞醫療按摩椅15分鐘改變自己的人生健康生活，主動運動一富士勉力四射減肥運動機，每秒使你全身3000肌肉纖維組織實施健康運動，發達肌內消脂消毒。高端醫療按摩椅和勉力四射瘦身減肥運動機instgram.com/drfuji_fitness實體介紹！

日本富士原裝高端按摩椅自1954年至今，100%日本製造。進入千萬家，造福億萬人。每天一塊錢，健康長壽多話三十年！優質投資，人生最好的選擇！敬請來實體店展示中心體驗！

日本富士高端醫療按摩椅總部在矽谷中心，多家IT公司：Google 等的供貨商！電話510-651-9088，地址： 4399 ingot street, Fremont, CA 94538,。公司網站：wwwfujichair.com，Instgram.com/drfuji_fitness查看產品資料和選購。歡迎來電諮詢洽談，發短信：408-464-6018，微信：Drfuji。