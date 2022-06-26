沈哲翰律師事務所堅持為民伸張正義

沈哲瀚律師精通人體受傷和房地產糾紛法律。

一位經常在社區爲民衆免費講解一些美國的法律常識，還有講述一些與民生有關的政府法規等資訊的沈哲瀚律師，廣受好評。在社區的推薦下，大家所認識的沈哲瀚是位堅持為民伸張正義、以客為先、安全負責、盡力為客的好律師，他曾被『Top Attorneys of North America』挑選為優秀律師。沈律師自2009年起在舊金山灣區代表客戶出庭辦案，精通人體受傷和房地產 糾紛法律。他認真對待每位客戶的案件，對每個案件都會親力親爲也成為他的服務特色而廣受好評。

當華人 在美國遇到法律問題的時候，希望能夠找到和自己溝通暢順的律師排憂解難及能代表自己爭取最佳的保障。這一特定的服務人群，凸顯了沈哲瀚(Stanley Shen)律師在華人社區的重要性，而且他是一位既負責任、又能用華語和客人溝通，經驗豐富的華人律師。

沈哲瀚被評為傑出律師源於他專業的精神操守，其中廣為人知的案件是他曾代表一名22歲的大學生辦理嚴重人體受傷案件。這位學生在一個炎熱的夏天晚上坐在他朋友的車上，但不幸的是他朋友開的車突然失去控制，車輛撞上一棵大樹，這位學生的手臂受到嚴重的傷害，送往醫院進行多次手術。雖然這様的悲劇是私人活動所產生的，表面看來受傷者只能自怨倒楣。但沈律師認真了解案情後，成功地在法庭證明這位學生(他客戶)的朋友在車禍當時是正在執行一個工作任務，因此，朋友的雇主必須為受傷人士負上民事責任。

沈律師出生及在香港成長，能說一口流利的粵語和國語，並能讀寫中文。 沈律師出色的語言能力使他能充分理解客戶的需求並能切實地代表其客戶的需要。沈律師成立自己的律師事務所之前已有豐富的工作經驗，他曾為加州上訴法庭法官James Lambden、三藩市高等法院法官鄧孟詩和三藩市高等法院法官郭麗蓮工作，這些經驗為他在法律界的仕途奠定了紮實的基礎。

沈哲翰律師事務所專精人體嚴重受傷和死亡案件，承辦案件包括行人被撞倒、汽車 、貨車、摩托車、單車、公共汽車、火車、飛機、船隻等交通事故。

沈律師同時也受理房地產糾紛訴訟的案件，高效率地解決難題，把客戶負擔降到最低，其涵蓋範圍非常之廣，明細至業主要為其物業的維修和安全負責。當因疏忽導致人體受傷，包括地面溼滑，失火，爆炸，電梯和扶手電梯等和違例建築造成的坍塌等等問題便可尋求賠償。

在美國生活，一旦發生訴訟，無論是告人或被告，找一位精明及負責的律師代表自己處理案件至關重要。 沈哲翰律師事務所的團隊擁有強勁的談判技巧和出庭經驗，這些信譽就是給客戶最大的信任及信心。如有任何法律糾紛，請聯系沈哲翰律師事務所，查詢電話：800-672-1111。他們分別在三藩市及屋侖設有辦公室，三藩市位於：2037 Irving Street，屋侖富興中心：388 9th Street, #201。