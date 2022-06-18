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昌興珠寶父親節挑選精品賀禮最佳去處

工商訊  
百達翡麗CALATRAVA黃金款式擁有簡潔的線條，被視為圓形腕錶經典，也是百達翡麗風格的傑出代表之一。
百達翡麗CALATRAVA黃金款式擁有簡潔的線條，被視為圓形腕錶經典，也是百達翡麗風格的傑出代表之一。

父親節即將到來，不論您的爸爸或伴侶是哪一種風格， CH Premier昌興珠寶都可滿足您的需求！

百達翡麗 CALATRAVA黃金款式擁有簡潔的線條，被視為圓形腕錶經典，也是百達翡麗風格的傑出代表之一。極致優雅，經典永恆，低調完美，是腕錶愛好者心中的摯愛，適合優雅老爸。

歐米茄超霸系列專業登月錶─ 同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶，極具傳奇色彩的計時腕錶參與了全部六次登月任務，42毫米18K Sedna™金登月錶襯以黑色皮革錶帶，最適合型男老爸。

運動型老爸不能錯過Grand Seiko Sport SLGA001，刪減了機芯厚度，降低重心並讓腕錶舒適地貼合手腕，全球限量700只。

CH Premier Jewelers尚有多種腕錶品牌，歡迎撥打電話或電郵了解代理品牌詳情，灣區二家旗艦門市中心，竭誠歡迎您親臨選購參觀，為親愛的爸爸挑選最能表達孝思的父親節禮物！

Westfield Valley Fair：2855  Stevens Creek Boulevard, Suite 1689, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688。史坦福購物中心：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話： 650-223-0888。

灣區 Boulevard

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