長期護理保險保費下降15%，請趕快行動！

黃曉東。

最近在華人社區討論很多的另一個題目是：華盛頓州規定在工作的人都要購買長期護理保險 ，不買就要多付薪資稅5.8%，這個法規也會在加州實行嗎？根據知情人士的消息很快在加州也會跟進實施，而且多付的薪資稅可能高達8%！如果你个人購買了長照 險就可以免繳這種稅。

為什麼政府會要求大家買長照險？據官方統計，65歲以上的美國人有70%在走之前要用到長期護理。長期護理統常要5-8年的時間，包括中風，癌症及老人癡呆症等都會需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在七千到一萬，如果要5-8年將花費五十萬到一百二十萬。現在很多人都還沒有長照險，其中有很多人將來會成為政府的負擔。

多年以來有人購買了傳統長期護理保險，但是因為它的保費 多次上漲，不用到長期護理保費就白繳了，讓大家對這類保險失去了信心。現在特別給廣大華人讀者推薦長期護理保險最優惠的產品，這種保險還有以下特點：

1. 夫婦可以買一單，保費只付一單，兩分別都有長期護理保障！長期護理理賠保證終生沒有上限，不用擔心用完！從六月開始，保費下調15%左右，但時間有限，請大家抓住這個機會購買！

2. 保費一旦承保後就不會再漲，保費可以分10年或20年繳清，也可以一筆繳清而且附約的保費可以讓你當年扣稅。以一對55歲的夫婦做例子，一次性付十二萬美元，每人每月可以有五千的長照，可以用終生到120歲，沒有上限，可以多次使用，若沒有用到長照，將來有十六萬六千的人壽保險可以給受益人。

3. 這種保單可以家人照顧，也可以用在養老院，每月的理賠福利都是免稅的！如果你用不到或用一點長照福利就去世了，會有人壽保險理賠給你的受益人，讓你的保費不白繳！理賠只需要你的醫生證明你不可以做下面六件事裡的兩件即可，方便有保障！六件事是：走動，穿衣，洗澡，上廁所，吃飯，大小便失禁。另外如果你確診阿茲海默症或伯金遜症也可以理賠。

4.很多人曾經被保險公司拒保，我們可能是少數能讓你成保的公司，如果你有三高，或有糖尿病，或是B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨蘇松等病可接受。被據保過的讀著可以盡快和我們聯繫。

5．如果你年滿60歲，你可以用你的IRA或401K的錢購買，每年只繳一點稅，將來理賠的長照就不用再繳稅了。讓你既買了長照險，也滿足了最低領取需求，可謂一舉兩得！買這種保險可以讓你的錢發揮槓桿作用，只花3毛錢就可以買到一塊錢支付長照費用，如果你用自己的資金，從股市或退休賬戶取錢來支付長照費用，因為你要繳稅，你的成本是一塊三換一塊，是更貴的方式，而且有可能不夠花!

6. 很多人最近知道從7月1日起加州提升了申請白卡的資產額到夫婦可以擁有十九萬五千，你知道嗎？如果你有超過這個數目的資產，而其中有很多是在401K或IRA這些退休帳戶裡的話，你只要把這些資產轉到可讓你每月領取固定收入的年金裡面，你的退休金資產就不算在十九萬五千里面。你想要知道如何做的話，請報名參加我們的講座，我為你詳細解答。

如果你要了解我們的長期護理保險和年金，歡迎來參加6/25週六的免費教育講座，下午2時- 4時，地址：3100 Mowry Ave. Suite 300, CA, 94538。也可以參加網上講座，報名請電：408-466-0233，找梁小姐，或電郵到：[email protected] 取得網上連接。