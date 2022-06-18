父親節戒煙好日子馬上聯繫ASQ華語戒煙專線

父親節到了，您想過戒煙嗎？或正在考慮幫助您關心的人戒煙？事實證明以下兩件事可提高戒煙可能性：〔1〕設定戒煙日期，〔2〕從戒煙顧問那獲取幫助。

設定戒煙日期並嘗試戒煙：研究表明，設定戒煙日期比沒設戒煙日期的吸煙者更有可能嘗試戒煙。加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學 和公共衛生學教授朱書宏博士表示，「嘗試戒煙的次數越多，成功的機會就越大，你和你的家人朋友就可共享健康和幸福！」 ASQ《華語戒煙專線》 鼓勵父親們為維護自己和家人的健康而設定戒煙日期，並開始戒煙。父親節是戒煙的好日子！

在幫助下戒煙：Mayo Clinic Nicotine Dependence Center主任 J. Taylor Hays 醫生指出，過去 25 年的研究顯示，單純靠自己意志力戒煙的人，只有約3%到5%會成功戒煙超過六個月。換句話說，雖有些人能通過這種方式戒煙，至少95%的人不成功。增加成功戒煙的機會，請考慮與戒煙顧問教練交談並獲支持。此外，結合戒煙指導和尼古丁替代療法（NRT）如尼古丁貼片，將增加永久戒煙的機會。

關於 ASQ《華語戒煙專線》：ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心（CDC）資助。自 2012 年開始，ASQ 已為超過 19,000 名亞裔社區的居民用國、粵語、韓語和越南 語提供免費、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將獲得两週免費戒煙貼片。研究證明 ASQ 的服務可倍增戒煙的成功率。

輔導服務由說國、粵語的專業戒煙顧問提供一對一電話諮詢，協助客戶制定個人戒煙計劃。ASQ《華語戒煙專線》服務時間是星期一到五，美國西岸時間早上 7時 至晚上 9時 （美東時間早上 10時 至凌晨 12時）。所有的信息和談話內容將嚴格保密。

發簡訊：除了致電ASQ《華語戒煙專線1-800-838-8917》外，戒煙者可在最重要的頭幾個星期發簡訊【戒煙】到 66819，獲取 ASQ《華語戒煙專線》每天發給您的簡訊。這些簡訊為您量身定制，在戒煙的關鍵時刻向您提供幫助。其中包括戒煙和保持戒煙的實用技巧。您也可以發簡訊提問，戒煙顧問將給您回復。（欲停止簡訊服務，請隨時發送簡訊【STOP】至 66819。您的電話運營商可能會按信息使用率收費。）

在線註冊：您也可以在www.asq-chinese.org在線註冊，註冊後將會收到通過電郵發送給您的閱讀資料。完成ASQ的在線註冊後，戒煙顧問將與您聯繫，看您是否合格獲得兩週免費尼古丁貼片。

鼓勵吸煙者將父親節定為戒煙日。如果您想幫助您的父親、祖父或其他任何您關心的人戒煙，我們也歡迎您致電ASQ《華語戒煙專線1-800-838-8917》以獲取我們的戒煙建議！