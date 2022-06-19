雷藏寺浴佛慶祝佛陀聖誕 蓮生活佛歡度78歲生日

大眾舀起香湯淋浴佛陀的金身。

西雅圖雷藏寺6月11日舉行祝賀釋迦 牟尼佛生日的浴佛節儀式，及蓮生活佛78歲壽誕慶典。大雄寶殿花團錦簇，來自美國各州、加拿大、台灣、香港、印尼、馬來西亞、新加坡 、澳洲 、巴西等國家地區的善信絡繹湧入，整座寺廟人潮爆滿。

蓮生活佛勸勉大眾，外在的先清淨，內心才能清淨。每天起床後，便需疊好棉被、打掃環境，衣服要常洗，不可在床邊堆積垃圾，自己住的地方要整理乾淨，「一室之不治，何以天下國家為」？衣服、身體不乾淨，有著眼屎、口臭等等垢穢，住家的環境整潔也都做不好，如何去救度眾生？

維摩詰經的講解到了「諸佛威神之所建立」字句，蓮生活佛說，大比丘與菩薩都是因諸佛的加持才能成就，才有神通威力，而且，佛說的法句、經典、六度波羅蜜等等，都含有加持力。

揆諸史實與經典，自古以來佛教徒便將佛視為大慈悲父，內心充滿著孺慕之情，即使遭逢困頓或危難，仍然一心謹守著佛教導的戒律與理念。佛經中大勢至菩薩曾說，「十方如來憐念眾生，如母憶子」、「若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛」，而史籍中歷代祖師的行持與教化，也多見「冥熏加被」的實例記載。

悠揚的梵唱聲中，蓮生活佛帶領大眾輪流浴佛，舀起香湯，淋浴在釋迦牟尼佛初生時一手指天、一手指地的金身上。蓮生活佛曾指出，給釋迦牟尼佛沐浴，不只是表面上的意義，更有內在身心都因沐浴而清淨的含意。清淨，又有智慧，懂得修行，未來便能證得佛的清淨法身。