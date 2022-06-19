有這款萬能投資(年金)方法通貨膨脹算什麼！

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2022年的美國，綜合分析：通貨膨脹繼續上升，幾乎所有物品價格都在大幅上揚，甚至大型貨倉式平價商店也不例外；與此同時，股市卻大跌（S&P 500從最高點下跌了超過20%），之前看似龐大的收益大部分回到起點，更有不少人虧損累累，身家大縮水；再看樓市，美聯儲加息軌道已打開，加息會直接推高貸款利率。而放眼全球，各種不穩定因素接踵而至，疫情并未完全消退，俄烏戰爭仍在繼續。

很多人要問了，现在股票危機顯而易見，樓市又不是進場的好時機，我們這些小老百姓，要如何才能守護好自己的資產呢？如何實現『不虧錢、穩中求進的目標』呢？什麽才是逆市而動的投資 攻略？雞蛋要放在不同的籃子里，相信已是一句耳熟能詳的警訓，但又有多少人真正做到？

這裡专家鄭重提示，只有調整不同投資組合之间的比例来控制風險，才能避免損失。并且是時候把那些風險值較大的投資轉移到穩健投資上去，例如保本增值的養老金計劃。

確切的講，一定要運用保險 公司設計的理財計劃工具。年金是一個金融產品，我們存入本金，保險公司對其進行專業化的投資管理，再按照合約規定，提供終身退休 收入。通過年金，除了開戶的大筆紅利可以馬上增值，我們還能得到保證的退休收入，年年領取，不斷增加（Increasing Lifetime Income），抵抗通漲，直到永遠。最有效地避免了『人活著，錢卻沒了』的風險，達到安心養老的目的。

趙世文先生Simon Chew CIC是這方面投資的權威，一直以來，幫助無數的客人建立這種養老金戶口，不管市場如何跌盪，沒有任何一位客人遭到損失，而且穩步增值，其中不少客人已經陸續開始領取終身養老金，現在幾乎每天都接到這樣的要求，有些客人甚至選擇的是第二年就可以開始領取。

看一下我們其中一位客戶收入規劃的實際例子：50歲周女士，賣掉一座房子，扣除所得稅、經紀費等，淨收入100萬，利用我們設計的養老金賬戶，提早退休，躺著賺錢，在60歲開始領取終身養老金，能夠實現仍然收取租金一樣，卻省去了很多的麻煩和憂慮，而且保證收入只增多不減少，餘額還能留給後人，長期護理雙倍領取。

市場上年金公司魚龍混雜，年金產品眾多，因此投資人应貨比三家，諮詢權威，挑選最適合自己的年金產品，包括現有多間公司提供超高紅利贈送。趙世文Simon Chew CIC，是全美華人第一品牌的高端財富管理機構，私人定制優質的投資理財計劃，請撥打集團熱線1-888-746-6688，全灣區服務網點。