金麥食品獨家推出 古早味黑糖剉冰

台南府城人最愛的「冰角」跨海而來，如今在金麥的古早黑糖剉冰中，可以吃到它的無敵口感。

隨著夏季的腳步到來，南灣的氣溫逐漸升高，盛夏時節來上一碗香味四溢的古早味黑糖剉冰，清涼消暑又解渴，真是有吃不出的愜意。

位於庫市精華地段的金麥食品公司，遵古法製作的古早味黑糖剉冰，今夏更新添含內餡的「手工芋圓」，及台南府城人最愛的「冰角」，綿密香濃Q彈的好口感，實可謂黃金組合。説不出的美味，讓人一口一口的停不下來。

金麥黑糖剉冰，配料豐富，每一種配料都是手工新鮮熬煮，和其他冰品店最大的不同是，這裏的配料沒有罐頭成品，大紅豆、小紅豆、綠豆、波霸珍珠粉圓，仙草、愛玉、花生、鳳梨、粉角等，全部是商家當天手工製作，無添加更沒有色素，配搭上綿密的細冰，及特製黑糖汁、煉乳後而成。這一碗譲人懷念的正宗台式冰品，也只有在金麥才能完全體現，歡迎大家都來品嚐。

一碗純台式的黑糖剉冰，黑糖汁是它的靈魂，正宗的黑糖有一股濃濃的香味，要煉到甜而不膩，濃淡適中，挑戰著商家的純熟技巧，金麥的黑糖汁加入了獨家秘方，綿密的細冰上淋上琥珀色的黑糖汁，挑動你我的味蕾，不僅口感百分百，就連視覺也非常享受。

說到金麥的古早味剉冰，就不能不提一下，店內另外一個暢銷熱賣的夏季盛品-「台式涼麵」。台式涼麵最重要的除了Q彈清爽的麵條外，醬汁的調配是好吃與否的關鍵。金麥台式涼麵有辣與不辣二種口味。配料有刨成細絲的小黃瓜及聖女番茄，紅黃綠的組合非常賞心悅目，特調的涼麵醬汁，濃郁爽口，入口回甘。炎炎夏日，如果您沒有什麼胃口，金麥台式涼麵絕對是您最佳選擇。

成立灣區 36年的金麥食品公司，以台式麵包蛋糕起家，堅持口味，認真經營的態度，大受食家歡迎。金麥食品公司產品講究養生，日日新鮮供應台式、日式麵包數十種，金麥吐司種類之多，灣區稱最。店內所有麵包、蛋糕保証不含動物脂肪及防腐劑，少油少糖消費者大可安心享用。

疫情 期間金麥的台、日式便當及各種冷凍食品也頗受青睞，金麥食品公司七日營業，早上8時至晚5時，貼心照顧南灣人的三餐。金麥食品公司位於：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA。電話：408-255-2221。