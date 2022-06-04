天河大賭場即將隆重開幕

「天河大賭場」優質吃喝玩樂新熱點。

萬眾矚目， 期待已久的Sky River Casino「天河大賭場」，將於2022年秋季隆重開幕，為北加州 帶來一個全新娛樂勝地。

「天河大賭場」斥資五億元（$500 million）精心打造，於2021年3月9日正式動土興建，座落於沙加緬度南的麋鹿林（Elk Grove）市，緊臨Highway 99號公路， 交通方便。

為配合Sky River Casino 英文名字，中文名稱正式定名為「天河」，名字靈感來自銀河系中心最燦爛的景象，繁星滿佈，光華散發在絢爛的銀河中，寓意恆久、無限、富貴比天高。除此以外，為重視亞裔 市場及對亞裔客人表達尊重，更特別設計以象徵興旺及優雅的吉祥物『朱雀』為商標，為所有亞裔客人帶來尊貴、蓬勃騰達的寓意。

「天河大賭場」擁有面積達 100,000 平方呎的博彩娛樂場地、2,000 部老虎角子機、80 枱桌面遊戲、撲克廳、高注碼貴賓廳、15家中西餐飲食府，包括SR Prime Steakhouse牛排餐廳、日式料理Fukuro by Kru，以及一站式的美食 廣場，讓您暢享環球美饌，體驗不一樣的美味。 此外，水療中心、酒店大樓、購物商店以及該區最大的會議中心亦會陸續開業。「天河大賭場」優質吃喝玩樂新熱點。

「天河大賭場」由沙加緬度區的美國原住民威爾頓部落 (Wilton Rancheria) 與總部位於拉斯維加斯知名的Boyd Gaming 娛樂及酒店公司共同合作的項目，Boyd Gaming在全美10個州內擁有28個博彩娛樂場，經驗豐富必定為客人帶來歡悅的驚喜。「天河大賭場」擁有2,000 部最熱門老虎角子機、80 枱桌面遊戲、撲克廳、高注碼貴賓廳、14家中西餐飲食府及美食廣場。

緊臨Highway 99號公路，由沙加緬度前往「天河」只需15分鐘車程，距離三藩市及屋崙市中心約一個多小時車程。更多詳情，請瀏覽網頁 www.skyriver.com，點擊喜歡「天河」社交媒體專頁 Facebook 或 Instagram。地址：1 Sky River Parkway, Elk Grove, CA 95757。