送給父親最好健康禮物無限前列寶

『無限前列寶』是美國GMP/NSF藥廠生產製造，質量保證，安全可靠。

一年一度的父親節來臨之際，送給爸爸的最好大禮，就是送健康！美國無限前列寶Prostate X™是送給爸爸健康大禮的第一首選！

無限藥業集團推出針對人體強身保健的各種產品，秉持讓顧客用後深感「無限用心、用者開心」的宗旨。該集團的無限前列寶Prostate X™是對抗前列腺炎革命性三合一產品，具有『3天』可迅速緩解前列腺發炎，前列腺腫大！『30天』可迅速消除尿頻、尿急、尿痛！『3個月』可迅速改善陽痿，早洩，恢復男性自然性功能，保青春，防衰老的功效。

純天然植物提取物配方，無毒副作用，長期服用安全可靠，不會出現像服用處方藥而導致的性能力下降等副作用。它是目前市場上唯一由純天然提煉，既能對抗前列腺炎症，又可增加男性性功能的純天然良方。

它的工作機理：50倍植物濃縮的鋸棕櫚堅果提取物 (Saw palmetto extract) 配合80倍植物濃縮的非洲臀果木提取物 (Pygeum extract) 和藥用南瓜籽 (Cucurbitapepo) 及L-精氨酸精子蛋白(L-selenomethionine)，減緩前列腺肥大，恢復前列腺上皮細胞的分泌分解，清除膀胱頸部障礙物，有效解決失禁、尿急、多尿、尿頻、排尿困難。通過上皮細胞的分泌分解值提高，達到防止前列腺增生的目的。

採用熊果精華素(Uva Ursi extract)，蔓越莓提取物(Cranberry juice concentrate)，異株蕁麻精華素(Stingling nettles extract) 等天然組合，自然提升睾酮，促進精子的質量，提高精子運動能量，改善陽萎、早洩，達到溫腎壯陽的作用。

植物甾醇 (Phytosterols complex)和β-谷甾醇(Beta sitosterol) 配合鋅(Zinc) 的成份，能維護和保護性腺機能，達到抗炎症、降血脂、抗癌等作用。

『無限前列寶』的適合人群：1．前列腺炎、泌尿炎症、尿頻、尿急、尿痛；2．清晨排尿之前或大便時尿道口可有粘液或膿性分泌物排出；3．前列腺腫大，排尿困難，盆腔和生殖器疼痛；4．性功能障礙，射精痙痛、白性精液；5．生理功能障礙，性慾減退、陽痿、早洩、射精痛；6．心情憂鬱，乏力，失眠 。

美國著名泌尿專科『唯一』推薦前列腺保健聖品『無限前列寶』是美國GMP/NSF藥廠生產製造，質量保證，安全可靠。為慶祝父親節來臨，實施買6送6，只需$388.00的大優惠，22年6月30日止。

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