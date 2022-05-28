西岸屋頂公司推出新式太陽能板

新式太陽能板屋頂美觀、省電、節能、環保，優點多多。

您是否知道，灣區 的眾多屋頂公司中，僅有2%屋頂公司獲得屋頂廠商(MANUFACTURER)認證，提供產品安裝保證。您可能不知道96%的屋頂公司，在經營5年內會倒閉。您可能不知道在整個屋頂換新安裝過程中，86%屋頂同業安裝無法達到廠商要求的標準。

物價不斷高漲，通膨的今天，更換新屋頂一定要考慮周全，做到省稅、省電、分期付款，考慮選用新式太陽能板屋頂（2合一），將屋頂與太陽能結合一體，一次安裝太陽能屋頂完成，達到省電、節能、環保等功能。

北加州 舊金山灣區夏季即將來臨了，貨比3家不吃虧，服務灣區已近萬戶的西岸屋頂公司（Westshore Roofing）1992年成立，30年來為客戶與廠商評為五顆星灣區優質屋頂公司，該公司提供了優質產品保證、專業屋頂安裝技術、100%客戶滿意度等的最佳認可與肯定。該公司施工員工均保有勞工賠償workers compensation，公司責任保險 liability insurance。

西岸屋頂公司經理鄭先生（Terry）表示：這兩年物價上漲非常多，尤其是建築材料與人工的價錢幾乎漲了50%，西岸屋頂公司(Westshore Roofing)在房屋屋頂維修投資上特別考慮到性價比，推出新式太陽能屋頂（2合一），將屋頂與太陽能結合一體，無形中可以可以節省了很多費用，以往是換新屋頂以後，再加上太陽能板是兩個工序，改成一次做完就是安裝太陽能屋頂。

舊式的屋頂與太陽能板分開安裝會有一些安裝問題：(1). 屋頂與太陽能板之間會有很多間隙，長時間下來，會有很多殘餘的樹葉或一些小動物寄居，進而會破壞電線接觸等等；(2). 兩次工序（換新屋頂，安裝太陽能板）兩次收費，材料加人工收費高；(3). 有礙瞻觀；(4). 太陽能板安裝在屋頂上，屋頂的表面某些部分必須要承受太陽能板的長期重量，長時間下來太陽能板對屋頂是會造成某些承受重量影響；(5). 太陽能板長時間下來容易斷裂缺貨，或者屋頂與太陽能板接觸處容易漏水，維修困難。

西岸屋頂公司(Westshore Roofing)推出新式太陽能屋頂，屋頂的本身就是具有太陽能的功能可以直接發電，如果在安裝時選用新式太陽能屋頂安裝，它的優點是(1). 政府有節能優惠辦法，可以享受退稅 優惠，請與您的會計師洽談了解優惠辦法；(2). 享受零頭款優惠，分期償還，有可能會比你每月現有的電費帳單便宜；(3). 性價比是太陽能屋頂安裝一次完成，很省錢省事；(3). 享受0頭款優惠，按月分期償還，有可能會比你每月付的電費便宜；(4). 具備了環保的功能和達到了更換全新屋頂。根據承受壓力測試結果，除了一般人在上面行走，同時也用了鐵球重摔測試，均達到加州政府屋頂建築法規要求規定。

西岸屋頂公司(Westshore Roofing)在新式太陽能屋頂材料上，精選優質產品廠商，美國生產，提供時效保證，品質保證，包括：不漏水，達到一定發電量，絕對安全有省錢，經濟實惠。

有興趣者請與西岸屋頂公司經理鄭先生（Terry Zheng)聯絡：408-221-7763，該公司需要了解您住宅日常的每月用電量與屋頂的形狀，專人查勘，安排設計，達到省電、省錢、美觀、節能、環保等的實質經濟效益。