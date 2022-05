ASQ華語戒煙專線鼓勵華人社區嘗試戒煙

為提高人們有關菸草對環境影響的認識,世界衛生組織(WHO )以〈菸草:對我們環境的威脅〉為題,展開了2022年全球戒煙運動並宣布了 2022 年5 月 31 日為世界無煙日。

很多人都知道吸煙有害健康。但以下是世界衛生組織(WHO)網站上一些鮮為人知關於菸草使用的事實:吸煙者感染新冠病毒(COVID-19)後,患重症甚至死亡的風險更大;全世界每年有超過 100 萬人因接觸二手煙而死亡,接觸二手煙的非吸煙者患肺癌的風險更高;WalletHub發現,吸煙者平均耗費在購買香煙、因吸煙和接觸二手煙而導致的醫療費 用及工資虧損的金錢數約達140萬美金;煙蒂是全球丟棄最多的垃圾之一,也是全世界海灘和水邊最常見的垃圾。此外,煙蒂中已確認含有砷、鉛、尼古丁和甲醛等的有害物質。這些物質從廢棄的煙蒂頭中浸泡出,繼續不斷地污染水生環境和土壤;菸草煙霧中含有二氧化碳、甲烷和一氧化二氮這三種主要溫室氣體,會造成空氣污染並加速全球變暖。

因此,戒煙不僅關乎吸煙者的健康,也是保護他人和環境的行動。好消息是想要戒煙的人可以獲得幫助。ASQ《華語戒煙專線》是一項由疾病控制和預防中心(CDC )資助的免費、以實證為基礎的戒煙服務。它為在美國說粵語和國語的菸草使用者提供戒煙服務。更重要的是,大多數吸煙者在完成註冊後有資格獲得為期兩週的免費尼古丁戒煙貼片。

歡迎聯繫 ASQ《華語戒煙專線》討論您的戒煙之旅!您可以通過簡訊、在線註冊或電話與我們聯繫,以獲取有關戒煙的幫助。所有信息將被保密,並且服務是免費的。

1. 發簡訊

煙草使用者可以在戒煙最重要的頭幾個星期發短信【戒煙】到 66819,獲取ASQ《華語戒煙專線》每天發給您的簡訊。這些簡訊為您量身定制,以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助。其中包括戒煙和保持戒煙的實用技巧。您也可以發簡訊提問,顧問將相應地給您回復。(如欲停止簡訊服務,請隨時發送短信【STOP】至66819。您的電話運營商可能會按信息使用率收費。)

2. 在線註冊

您也可以在www.asq-chinese.org在線註冊,註冊後將會收到我們通過電子郵件發送給您的閱讀資料。完成ASQ 的在線註冊後,戒煙顧問將與您聯繫,以查看您是否有資格獲得兩週免費的尼古丁貼片。

3. 電話

ASQ《華語戒煙專線》不僅僅針對煙草使用者。我們也歡迎煙草使用者的家人或朋友致電 1-800-838-8917與 ASQ 聯繫,以獲取專業戒煙顧問關於如何幫助他人戒煙的提示。如果您在營業時間內打電話,您可以和說廣東話或國語的戒煙顧問交談。

To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/。