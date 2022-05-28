AB789 法案美國精神護衛亞裔肝臟健康

史丹福大學亞裔 肝臟中心，在經過26年深耕國內外社區的努力之後，終於把肝臟健康對亞裔人口的意義，提到了真正的『美國層次”』。26年來不間斷的在美國本土、中國、韓國、越南、蒙古等各個國家和地區推廣特定驗血的項目來早期檢測乙肝和丙肝，積極和世衛組織、美國疾控中心、各國政府合作進行偏遠地區學童的乙肝疫苗接種來防治肝炎傳播和肝癌，和國內外各大小企業一起培訓工作環境對病毒攜帶者的平權和照料，為大衆提供阻斷母嬰傳染的知識和資源等。

『2022年將肝炎和肝癌防治工作做到最大化最深化之後的心得，就是我們必須要提供給我們的亞裔人群一個最有保障的環境，來讓社區民眾放心的檢測，防範和治療。』史丹福大學亞裔肝臟中心的執行總監和创始人蘇啟深教授說，『AB789 就是我們集結千千萬的心得，用了10年的時間推進到位的最重要一步。』

AB789法案是代表矽谷選區加州 民主黨眾議員羅達倫(Evan Low) 與史丹福大學亞裔肝臟中心(Asian Liver Center at Stanford University) 共同合作創設，法案共同發起者有健康信託 (the Health Trust) 與加州財務長馬世雲(Fiona Ma)，法案合著者有代表舊金山地區民主黨州眾議員邱信福(David Chiu)、代表卡森(Carson)和地區民主黨州眾議員吉普森(Mike A. Gipson)。

AB789承載了跨政黨的支持，在2022年初正式生效，這個法案保障了所有加州的民眾將可以到任何位于加州的醫院診所和醫療機構去要求做乙肝和丙肝的驗血檢查，檢查結果如果顯示患者確診，負責的醫療機構將必須要提供肝炎監測和治療。

擔心因病至貧和不知所措是絕大部分民眾選擇不去面對或接受肝炎檢測的原因。但是每12個亞裔人口裡面就有一個是乙型肝炎的帶菌者，如果不定期追蹤和不進行適當治療的話，每4個帶菌者中就有一位會死於肝炎引發的肝硬化或肝癌。這樣殘忍的數據，讓AB789的存在更具意義。

肝癌的防治和研究一直在美國主流社會上不受待見，AB789這樣一個最直接回應亞裔人口健康議題需要的法案能在10年不斷改朝換代的氛圍下通過，的確是無數社區的堅持和通力合作的結果，蘇醫生呼籲所有加州民眾，特別是亞裔，馬上行動起來，自主要求自己的醫生為自己提供乙肝和丙肝檢查，讓『肝病奪命』早日絕跡。