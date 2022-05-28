我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

AB789 法案美國精神護衛亞裔肝臟健康

工商訊

史丹福大學亞裔肝臟中心，在經過26年深耕國內外社區的努力之後，終於把肝臟健康對亞裔人口的意義，提到了真正的『美國層次”』。26年來不間斷的在美國本土、中國、韓國、越南、蒙古等各個國家和地區推廣特定驗血的項目來早期檢測乙肝和丙肝，積極和世衛組織、美國疾控中心、各國政府合作進行偏遠地區學童的乙肝疫苗接種來防治肝炎傳播和肝癌，和國內外各大小企業一起培訓工作環境對病毒攜帶者的平權和照料，為大衆提供阻斷母嬰傳染的知識和資源等。

『2022年將肝炎和肝癌防治工作做到最大化最深化之後的心得，就是我們必須要提供給我們的亞裔人群一個最有保障的環境，來讓社區民眾放心的檢測，防範和治療。』史丹福大學亞裔肝臟中心的執行總監和创始人蘇啟深教授說，『AB789 就是我們集結千千萬的心得，用了10年的時間推進到位的最重要一步。』

AB789法案是代表矽谷選區加州民主黨眾議員羅達倫(Evan Low) 與史丹福大學亞裔肝臟中心(Asian Liver Center at Stanford University) 共同合作創設，法案共同發起者有健康信託 (the Health Trust) 與加州財務長馬世雲(Fiona Ma)，法案合著者有代表舊金山地區民主黨州眾議員邱信福(David Chiu)、代表卡森(Carson)和地區民主黨州眾議員吉普森(Mike A. Gipson)。

AB789承載了跨政黨的支持，在2022年初正式生效，這個法案保障了所有加州的民眾將可以到任何位于加州的醫院診所和醫療機構去要求做乙肝和丙肝的驗血檢查，檢查結果如果顯示患者確診，負責的醫療機構將必須要提供肝炎監測和治療。  

擔心因病至貧和不知所措是絕大部分民眾選擇不去面對或接受肝炎檢測的原因。但是每12個亞裔人口裡面就有一個是乙型肝炎的帶菌者，如果不定期追蹤和不進行適當治療的話，每4個帶菌者中就有一位會死於肝炎引發的肝硬化或肝癌。這樣殘忍的數據，讓AB789的存在更具意義。

肝癌的防治和研究一直在美國主流社會上不受待見，AB789這樣一個最直接回應亞裔人口健康議題需要的法案能在10年不斷改朝換代的氛圍下通過，的確是無數社區的堅持和通力合作的結果，蘇醫生呼籲所有加州民眾，特別是亞裔，馬上行動起來，自主要求自己的醫生為自己提供乙肝和丙肝檢查，讓『肝病奪命』早日絕跡。

亞裔 加州 史丹福大學

上一則

舊金山僑團樂助善款東華醫院

延伸閱讀

洛城新語／從槍枝暴力案 檢視走樣的民主

洛城新語／從槍枝暴力案 檢視走樣的民主
加州參議會通過 平民可告非法槍商 將加速通過槍枝管制法

加州參議會通過 平民可告非法槍商 將加速通過槍枝管制法
民眾可告非法運槍者 加州參議會通過

民眾可告非法運槍者 加州參議會通過
德州槍案後 加州邁向允許民眾提告非法槍枝販運者

德州槍案後 加州邁向允許民眾提告非法槍枝販運者
州眾議會通過 地鐵站須裝監控攝像機

州眾議會通過 地鐵站須裝監控攝像機

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
德州兇嫌校園濫射「部分警先救兒女 未阻槍手」

德州兇嫌校園濫射「部分警先救兒女 未阻槍手」