蓮生活佛發表新書如夢如幻

蓮生活佛為讀者在新書如夢如幻的扉頁上簽名。

西雅圖 雷藏寺5月7日舉行阿彌陀佛本尊法同修活動，蓮生活佛發表新書「如夢如幻」，主持簽書會，並宣布將開講「佛說維摩詰經」。

蓮生活佛開示大眾，阿彌陀佛的西方極樂世界是不退轉的，也就是那裡的眾生不會再六道輪迴，而且非常快樂，人人都精進修行，將來個個成佛。疫情 發生以來，自己每天深夜二點修法超度罹病亡者，二年多來沒有一天停止，盡力幫助眾亡靈往生西方極樂世界。

「如夢如幻」是蓮生活佛第289本著作，書名取自金剛經中膾炙人口的一首偈：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」有為法泛指一切有作為的事物。蓮生活佛指出，人生如同百年大夢，夢中明明有，但醒後一切無，沒有任何事物可以任你帶走。生命不斷的輪迴著，沒有了期，毫無真實的意義可言，只有好夢、壞夢之別。而如夢如幻不是讓你消極，世人最重要的是要積極的離開夢幻，跳出輪迴。

本書探討人生的本質，教導無我的空性般若波羅蜜。書中敘述著，人人都是一道彩虹，明白一切皆空的修行才算是真正的行者。當身心皆空，證入至高的空性，就如一滴水融入宇宙大光明海，喜樂無盡，這即是以自身的假我，修出佛性的真我，佛我合一，常樂我淨。

蓮生活佛尊崇耶穌基督為自己的上師，提及祂被釘上十字架時的最後禱告：「上帝啊！請赦免他們，因為他們所做的，他們並不知道。」祂原諒釘祂的人，這種寬恕的精神就是無我，祂更常說：「要愛你的敵人」。

聖陶麗莎修女把每一位病人都視為上帝去服侍，更說：「天國是眾人嚮往的，但我不會在那裡，我會永處在黑暗之處，我是眾生的僕人，我永遠服侍眾生。」蓮生活佛指出，這種不為自己想，只為眾生想的精神，就是無我，猶如地藏菩薩，非常令人欽佩。