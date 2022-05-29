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資產還撐得住高稅和市場波動打擊嗎？

工商訊

美國是全球有名的高稅賦國家，若您又是加卅居民，不管你有多會賺錢，扣完聯邦和卅稅之後，只有一半剩下來。所以，如何和國稅局博奕下棋，在已知的稅法架構下，透過提前佈局，衍用高端的信託工具和靈活的金融工具，規劃部署才有機會為自己未來的退休謀出路，給後代子孫留下有所依的財富靠山。

數月來的俄烏戰爭帶來的毀滅不僅是區域性，更有連鎖效應，影響範圍可及全球。美股的大幅震盪，投資人個個人心惶惶。尤其是正準備退休或已經退休的人士，造成了巨大的心理壓力。積攢數十年的財富，伸手可及的退休美夢， 突然間縮水近半，頓時感覺前途茫茫，無所適從。

美國的巨額赤字，還在持續增加中，顯而易見未來持續重稅不可避免。辛苦一輩子，好不容易到了享受成果，安心退休的時候。臨了才發現退休後提領的RMD,法定最低提款金額，加上租金和股票分紅等收入，稅金還是令人喘不過起來。另外，擁有高額未上過稅合格退休帳戶的納稅人，已經無法在死後透過延伸的方式(stretch)讓後代慢慢提領,慢慢付稅，這一項已經規劃技巧已經在川普2019年Secure法案被破局了。所以，該法規定，除了未亡人可以繼承繼續提領RMD, 大部分的繼承人必須在納稅人去世十年之內完全提領未曾上過稅的合格退休帳戶金額(IRA)。

這一項規定對於納稅人及其繼承人代表什麼意義？我們如何主動瞭解，掌握規劃時機。今年的通貨膨脹已超過百分之七，未來的通貨膨脹上望百分之十以上，人口眾多的嬰兒潮族群陸續退休， 以及人類長壽的趨勢，勢必帶來長期照顧需求高漲，其通膨更會比日需用品更高多許多。這些正在發生的趨勢，讓退休無憂規劃增加其難度和挑戰性。

這是一場由上市公司Amerprise  Financial特許財務規劃師周美懿和投資理財師Brent Rupnow精心製作的線上講座，告訴您如何利用各項洐生的金融工具，投資策略，確保從今往後退休無憂。並從瞭解SECURE法案重大專案出發：

• 未繳稅退休帳戶提領最低法定金額，年齡的新規定？

• 繼承者的類別會影響在十年內提領全部退休帳戶金額的規定。如何因應來付最少稅？

未完稅的傳統IRA在什麼情況下應轉換成Roth IRA，評估是否現在先付所得稅以期未來免付稅，避免弊端並掌握轉換的機會點。

講座時間：第一場，針對資產淨值在一千兩百萬以內：6月8 日週三下午4點至5點45分。第二場，針對資產淨值在一千兩百萬以上6月9日週四下午4點至5點45分。

報名截止時間：6月7日週二中午12點以前，[email protected]電郵訂位講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。不招待投資金融保險專業人員。

退休 投資 通貨膨脹

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