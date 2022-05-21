百分百純天然漢方消脂茶

美國漢方本草以推出高品質的天然健康產品為宗旨。

肥胖 的問題已經成為目前所有慢性疾病的幫兇，最主要的原因就是我們不良的生活和飲食習慣引起。

造成肥胖的根本原因在於人體吸收的熱量超過了消耗的熱量， 多餘的營養物質轉化為脂肪在體內沉積，使體重超標進而導致肥胖，但重要的是如何改善，是一個很現實的問題。無論是哪種肥胖，對健康都是有害的。肥胖不僅影響一個人的形象、工作和生活，更重要的是它還會給身體健康帶來一系列的危害，如導致內分泌系統和代謝紊亂，使人體免疫功能降低，同時與高血壓 、高血脂、糖尿病、冠心病、中風 、脂肪肝、某些癌症及心理疾病等相關。

為此「美國漢方本草有限公司」特別推出「漢方消脂茶」(KAMPO CELLULITE TEA)，該茶是由100%純天然名貴中藥材精製而成，無添加劑、無腹瀉、無咖啡因，清除肝脂、血脂、油脂、膽固醇，可幫助清除身體積聚的多餘脂肪，更加適用於脂肪肝高，血脂高，膽固醇高及肥伴人士飲用，不會造成腹痛腹瀉，無需節食。

肥胖人仕飲用可得到很好的減肥和減肚腩的效果，在日常保健的同時達到減肥的效果，肥瘦人仕均可按本身的需求而適量飲用，漢生消脂茶是日常保健最天然最方便絕無添加化學劑的產品，適合男女老幼每日飲用。

「美國漢方本草有限公司」以推出高品質的天然健康產品為宗旨，有產於美國安全可靠並獲廣大消費者一致好評的Fungus Solution灰指甲香港腳水，天然麥飯石洗臉膏，一系列美白防縐紋採用傳統各貴中藥研製而成的護膚產品，同時代理靈芝系列產品。

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