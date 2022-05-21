San Bruno卓越牙科中心 限時優惠

診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。

送給父母最好的禮物就是陪伴與健康，讓健康從『齒』開始。San Bruno卓越牙科中心現有限時優惠，新患者單顆植牙1,999元（種植體+基台+牙冠），不含拔牙和植牙骨。另有隱適美矯正(Invisalign)限時優惠4,588元。如果你一直在猶豫，不要錯過現在這個特別優惠。

牙齒的健康其實關聯著整個身體的健康。在對抗流行病的時候，有一個好的免疫系統尤為重要。想要增強免疫力，好的睡眠、適量運動、及健康飲食都必不可少。健康飲食也需要健康的牙齒。長期缺牙，不僅不美觀，還會導致牙槽骨損傷流失，造成牙齒歪斜、面部塌陷、牙齒牙齦過早老化等問題。

人工植牙是現代治療缺牙的主要方式之一。人工植牙是將由鈦金屬或合金製成的人工牙根植入牙齦中，取代已經失去的牙根。除了人工植牙，也有類似戴活動假牙等方法。但與戴傳統假牙相比，人工植牙更加穩定且更接近真牙，咬合力量也較大，對許多患者來說是更好的選擇。

人工植牙需在患者的牙槽骨無損傷或牙周狀況健康的情況下進行。所以當患者的骨頭條件不樂觀，牙醫會先為患者進行種骨（Bone Grafting），通過骨組織移植技術來修復或重建牙槽骨骼，從而將骨骼組織重新加固，才可以接受植牙，使植牙體成功穩固地植入牙槽骨中，增加植牙的使用壽命。

牙槽骨就像地基，沒有健康的牙槽骨，就算做了植牙，人工牙根也不會穩固。每個人牙齒和身體的健康狀況都不同，都應該向專業的牙醫諮詢問診後，才能夠判斷是否可以快速完成拔牙植牙。

另一個不容易被大家發現的影響牙齒健康的因素就是牙齒不整齊的問題。許多人可能覺得自己牙齒不需要矯正，或者覺得這是牙齒自然生長，沒必要去改變它。其實，牙齒整齊除了在外觀上加分，整齊的牙齒對健康的益處也是顯而易見的。常見的問題像是牙齒擁擠、牙齒縫大、咬合過度等，都會導致很難清除牙菌斑和細菌，從而引起像是牙齦出血、口臭、食物容易塞牙、牙齒敏感等各種各樣的健康問題。

現於San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心為患者看診的沈維信醫生（Dr. Shankar）畢業於University of the Pacific牙科學院。曾獲得學院提名 口腔外科手術 大獎，還擁有臨床種植牙教學等經驗。沈醫生在牙科專業領域已有超過20年的治療經驗，並得到許多患者的好評，被認為是值得信賴的牙醫之一。

患者I. Kwong評論：『沈醫生非常專業友善，知識淵博。診所工作人員都非常友好』。患者A. Tsia評論：『診所非常乾淨，工作人員也非常友善。沈醫生的植牙經驗知識都非常豐富』。診所由沈醫生親自主理植牙。

疫情 期間，診所已進行全面消毒。員工均已完成疫苗接種及補強針，保障患者就診安全。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來免費諮詢。

地址：504 Linden Ave, San Bruno, CA 94066，電話：(650)589-8658，Email: [email protected]。