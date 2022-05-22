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現在購買長照保險和年金都有優惠！

工商訊

最近在華人社區討論很多的一個題目是：如何規劃長期護理。據官方統計，65歲以上的美國人有70%在走之前要用到長期護理。很多人並不知道傳統的紅藍白卡醫療保險並不保障長期護理，而身邊有人需要長期護理的人都知道，長期護理統常要5-8年的時間，包括中風，癌症及老人癡呆症等都會需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在$7,000-$10,000，如果要5-8年將花費50萬到120萬。如何能保障我們的退休生活，不會因為家人需要長期護理保險而大受影響呢？

很多人都知道購買傳統長期護理保險不劃算，因為它像定期人壽保險一樣保費會漲，而且不用到長期護理保費就白繳了。現在特別給灣區廣大華人讀者推薦長期護理保險最新產品, 這種保險還有以下特點：

1. 可兩人合買保單，保費只付一單，夫婦兩人都有長期護理保障！我們獨家提供的附約可保兩人長期護理保障終身，理賠金無上限！如果用不到長照則有人壽保險理賠，讓你的保費不白繳。兩人一起買比分開買更省。

2. 從5月26日起，這種長期護理保險的保費將跟據年齡不同而降保費12%-18%不等，在通貨膨漲很高而各家保險費上漲的情況下，這種保險的優惠很難得，所以請大家抓緊機會購買。保費可一筆付清或分期付，一但成保後保費將固定不漲。

3. 如果你滿六十歲，保費可以用退休帳戶的錢支付，讓你可以滿足70歲以後要提款的最低要求，又可以讓夫婦兩人都有長期護理保障

4. 如果你沒有一筆錢可以付清，你也可以選擇每月交保費，分10年至20年繳清，當你開始長期護理理賠可免保費！而且附約的保費可以讓你當年扣稅。

5. 如果你有一筆錢放在401K或IRA退休金裡，現在並不打算用，但又擔心萬一要用到長期護理時要用的話要繳很多稅，你可以把你的退休金轉換成我們的長期護理保險，要用到長期護理時可把你的每月長期護理金提高3倍-5倍，且可保障終身。如果你不用長期護理，你的帳戶價值也可跟隨指數基金上漲，讓你得到更高的利息！

6. 如果你已經買傳統的長期護理保險，但因為擔心它保的時間不夠長，或者擔心保費漲，你可以考慮加買我們的保險，如果你用不到，我們的保險有人壽保險理賠，讓你錢不白花。人壽保險理賠是免稅的。如果你將來理賠長照險，你得到的理賠是不用繳稅的，比你用401K的錢先繳稅然後支付長照費用要省30%的稅。

7. 很多人曾經被保險公司拒保，我們可能是少數能讓你成保的公司，如果你有三高，或有糖尿病，或是B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨蘇松等病可接受。

8. 買年金現在也有優惠：如果你大約5.60歲，有一些錢想要投資但又怕放在股市不安全，放在房市既不夠又擔心買在高點，你可以投資在指數年金。首先它讓你的錢保底，保證你的帳戶只漲不跌，每年跟著股市上漲，但如果股市掉下來有保底。舉例有50歲男性放10萬元在一隻指數年金，馬上有20%-35%的紅利，以後每年他的帳戶以高於指數250%保證成長！

到他在5.60歲領收入時，每年可以領3.6萬，而且每年收入按指數增長。如果你儘早投入這種年金，你的退休金從10萬美元的投入，可以在你80歲共領到100多萬，你不用擔心股市的漲跌，也不用把錢放銀行而被通膨打敗，是一種讓你安心的退休理財規劃！

如果你要了解我們的保險和年金，歡迎來參加5月28日的免費教育講座，講座時間： 5月28日週六下午2點至4點，講座地址： 3100 Mowry Ave. Suite 300. Fremont, CA, 94538，報名請電： 408-466-0233梁小姐，或電郵報名：[email protected]

醫療保險 保費 退休金

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