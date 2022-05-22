我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

郵輪養老更便宜？ 會計師：每天100元吃住娛樂全包

唯美建築慶祝10週年建房工程5%優惠

工商訊
完成位於山景城大屋的作品。
完成位於山景城大屋的作品。

灣區以承做房屋新建、改建工程為主的唯美建築公司，為慶祝公司成立10週年，特別推出5%折扣給6月底以前建房工程簽約的優惠。工程價款高者，享受優惠金額巨大。

該公司近期在中半島Palo Alto市全新翻修興建完成一幢現代化風格的美麗住宅，施工高級，預算控制精實，令客戶滿意，有興趣者可上該公司網站參閱。另外該公司分享給屋主的一些建議，讓我們在做房屋改建時做些參考。

一般房屋更改，只要不影響房子結構，通常檢查官不太會拒簽檢查報告。1. 如果想做更改，為避免檢査的困擾，可考慮等最後檢查通過再做；2. 窗戶可以改成更長更高但不能更寬，因為會影響外牆結構的強度；3. 廁所的牆磚、地磚的款式、大小、顏色，建議最好到灣區San Jose高擋的Porcelanosa瓷磚公司參考它不同Show Room 的設計，可選擇跟它買磚，或到其它供應商像Bullnose選擇類似的磚但比較低的價錢，或友利(Uni Tile)，鸿年(Sincere Home Decor)公司也可以考慮；4. 油漆工程品質的鑑定，所有門、窗的木頭邊條，要能漆到跟廚房廚櫃門板一樣光滑(smooth)，光亮(shining)才是好的，還有邊條接縫要能補土打磨，做到幾乎肉眼看不到縫為佳；5. 一般4、50年舊房子的地下排水鐵管(cast iron)因長年雨水及土壤濕氣侵蝕，大都會生鏽腐蝕，建議在做建房工程時一起更換成不生鏽ABS管；6. 外牆stucco及內牆drywall的表面，現在的趨勢，都是選擇平滑(smooth)沒有纹路(texture)；7. 隔熱棉都常都只做外牆、天花板，地板下。但建議考慮連內牆及一、二樓樓板之間也一起做，會增加隔熱保溫的效果；8. 室內隔間的灰板可考慮某些房間採用隔音的灰板(sound board)，可達到更好的隔音效果。

由華人主理的唯美建築公司網址：www.wemakeLLC.com，洽詢電話：408-316-1615或：408-529-2011。

新近完工Palo Alto現代風味的美麗大屋。
新近完工Palo Alto現代風味的美麗大屋。

灣區 大都會 預算

上一則

矽谷台灣僑界聲明 譴責南加台裔教會槍擊暴行

延伸閱讀

杜勒斯公路過路費擬明年起調漲 至機場路段增至6元

杜勒斯公路過路費擬明年起調漲 至機場路段增至6元
阿拉米達、康曲柯士達 灣區房價漲最多

阿拉米達、康曲柯士達 灣區房價漲最多
最新調查：半數灣區公司混合式工作 將成新常態

最新調查：半數灣區公司混合式工作 將成新常態
風暴影響 新州部分海岸國殤日不開放

風暴影響 新州部分海岸國殤日不開放
荷蘭隧道路段拓寬 環團反對 批工程違反墨菲州長減排行政令

荷蘭隧道路段拓寬 環團反對 批工程違反墨菲州長減排行政令

熱門新聞

Emily Chhun在聖利安住Safeway超市外遭毆打及搶劫。（電視新聞截圖）

灣區亞裔女遇劫 因50元太少被搶嫌痛打

2022-05-14 19:06
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48
一名涉嫌猥褻學生的鋼琴老師，向洛斯阿圖警局自首。（洛斯阿圖警局提供）

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

2022-05-19 18:55
一場交通意外讓原本一家三口頓時陷入經濟危機，雯麗陪小孩讀中文童書。(記者熊移山/攝影)

車禍意外打破移民家庭夢 遺孀幼子需社會協助

2022-05-16 15:35

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道
俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產