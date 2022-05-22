唯美建築慶祝10週年建房工程5%優惠

完成位於山景城大屋的作品。

在灣區 以承做房屋新建、改建工程為主的唯美建築公司，為慶祝公司成立10週年，特別推出5%折扣給6月底以前建房工程簽約的優惠。工程價款高者，享受優惠金額巨大。

該公司近期在中半島Palo Alto市全新翻修興建完成一幢現代化風格的美麗住宅，施工高級，預算 控制精實，令客戶滿意，有興趣者可上該公司網站參閱。另外該公司分享給屋主的一些建議，讓我們在做房屋改建時做些參考。

一般房屋更改，只要不影響房子結構，通常檢查官不太會拒簽檢查報告。1. 如果想做更改，為避免檢査的困擾，可考慮等最後檢查通過再做；2. 窗戶可以改成更長更高但不能更寬，因為會影響外牆結構的強度；3. 廁所的牆磚、地磚的款式、大小、顏色，建議最好到灣區San Jose高擋的Porcelanosa瓷磚公司參考它不同Show Room 的設計，可選擇跟它買磚，或到其它供應商像Bullnose選擇類似的磚但比較低的價錢，或友利(Uni Tile)，鸿年(Sincere Home Decor)公司也可以考慮；4. 油漆工程品質的鑑定，所有門、窗的木頭邊條，要能漆到跟廚房廚櫃門板一樣光滑(smooth)，光亮(shining)才是好的，還有邊條接縫要能補土打磨，做到幾乎肉眼看不到縫為佳；5. 一般4、50年舊房子的地下排水鐵管(cast iron)因長年雨水及土壤濕氣侵蝕，大都會 生鏽腐蝕，建議在做建房工程時一起更換成不生鏽ABS管；6. 外牆stucco及內牆drywall的表面，現在的趨勢，都是選擇平滑(smooth)沒有纹路(texture)；7. 隔熱棉都常都只做外牆、天花板，地板下。但建議考慮連內牆及一、二樓樓板之間也一起做，會增加隔熱保溫的效果；8. 室內隔間的灰板可考慮某些房間採用隔音的灰板(sound board)，可達到更好的隔音效果。

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