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Clars拍賣行春季精品珠寶名表19日来襲

工商訊

Clars拍賣行的珠寶名表部將於5月19日（星期四）10時，欣然向藏家呈現一系列精選鑽石寶石首飾、品牌設計珠寶以及精緻名表拍賣。此次重要鑽石的拍賣聚焦於拍品3150，估價為$500,000-700,000。珍稀彩色寶石拍賣亮點涵蓋拍品3114，7.67克拉哥倫比亞祖母綠及鑽石戒指，估價$16,000-18,000； 以及拍品3046，3.77克拉無燒緬甸藍寶石及鑽石戒指，估價$10,000-15,000。

與此同時，此次拍賣匯集了卡地亞、梵克雅寶、蒂凡尼、法貝熱等品牌的匠心設計，並由拍品3057，卡地亞獵豹系列藍寶石18K金戒，估價$5,000-7,000，領銜展示名家風采。

除此之外，Clars拍賣行將有幸帶來兩枚珍罕勞力士腕錶，分別為拍品3020，初代勞力士小表冠潛航者腕表，型號6205，估價$80,000-100,000；以及拍品3018，勞力士1970年代迪通拿腕錶，型號6263，估價$30,000-50,000。

2.03克拉混合長方形階梯切割彩藍鑽石：作為世界上最珍稀罕有的寶石之一，關於藍鑽的神秘和傳奇總是不絕於耳，其中包括了關於瑰麗絕豔的希望鑽石的詛咒傳說。藍鑽那奇異動人的顏色來源於在鑽石形成過程中礦物元素硼的加入。由於藍鑽原石往往呈現不規則的形態和不均勻的顏色分佈，讓藍鑽珍貴無比的顏色也成為了鑽石切割的最大挑戰。與市場上常見的以明亮式切割方式凸顯藍鑽顏色飽和度的操作相反，拍品2150是一枚階梯型切割藍鑽。無需憑藉明亮式切割對鑽石顏色的美化，此枚階梯型切割的藍鑽將其固有的非凡顏色盡情彰顯，同時對鑽石深度的多角度呈現則炫耀著它傲人的極優淨度。集神秘、稀有和極致的美麗於一體，藍鑽成為市場上最受藏家追捧的寶石。

初代勞力士小表冠潛航者腕錶，型號6205：此枚勞力士Submariner潛航者型腕錶來自於一位美國海軍上尉幾十年的私人收藏。 6205型號制於1954年，是最初代版本的潛航者型號。其極短的產期，使之成為市場上最罕見的型號之一。

在6204和6200等其他幾款初代潛航者係列中，6205型承上啟下的標誌了勞力士潛航者六十幾年演化的開端。 6205型是最早在錶盤上展示『Submariner』字樣的潛航者版本之一，此枚雖然沒配有奔馳指針，但其鉛筆頭式樣指針也備受勞力士古董表藏家的追捧。別於現代潛航者型的大表冠，6205型繼承了僅初代潛航者特有的6204型的“小表冠”。經藏家精心保存，此枚潛航者型腕錶附有原版珍稀鉚接蠔帶，其歷史的獨特意義使之收藏價值非凡。

勞力士迪通拿宇宙型計時腕錶，型號6263：此枚型號6263迪通拿宇宙型計時腕錶，始製於19世紀70年代初，是第一款全面裝備計時按鈕鎖把的型號，進一步增加了手錶的防水能力到水下一百米。從1988年開始，迪通拿腕錶開始配備自動機芯，從而使6263款迪通拿成為歷史上最後一款採用Valjoux手動機芯的型號。此款早期迪通拿展示了它獨特的黑色錶盤，沒有“DAYTON”的簽名，但首次在錶盤上出現蠔式錶殼『OYSTER』字樣並沿襲至今，鑑證了早期迪通拿腕錶的進化史。

拍賣行：美國加州Clars Auction Gallery，公司官網：Clars.com，拍賣日期：2022/5/19（當地時間）10:00 AM，拍賣地點：5644 Telegraph Avenue, Oakland, CA 94609，聯繫電話：（510）428-0100，拍賣垂詢：Yao Jiang江湛瑤 [email protected]，Lauren Della Croce [email protected]

拍賣 加州 緬甸

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