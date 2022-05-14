為5至11歲孩子接種疫苗 父母們來分享為什麼

金州各地的父母都在向他們的兒科醫生諮詢為年幼孩子接種疫苗 來預防COVID-19的事宜。在我的診療室內，父母們經常對疫苗安全提出問題，而我也很樂意分享有關COVID-19疫苗如何被研製及測試的訊息，從而讓他們可以瞭解其好處。

如果您還在決定是否要為孩子接種疫苗，我想分享一些我的病人的父母們所說的原因。我認為這些選擇接種疫苗的「為什麼」常常可以比任何廣告或公共衛生通告都更有說服力。

最近我聯繫了全州各地的幾名同事。他們跟我分享了一些在自己診療室裡聽到的來自父母們的評論。雖然出於保護病人身份隱私 這些評論是匿名的，但是我們很容易看出父母們所給出的原因可以分為幾類：

預防COVID-19最嚴重的危害：很多家長選擇給他們5-11歲的孩子接種疫苗來為他們預防COVID-19造成的最嚴重後果，其中包括嚴重病症、住院甚至死亡。「即使我的孩子得了COVID-19，我也想讓他們有最大的可能性避免住院。」一位母親說。但是其他家長也談到希望為孩子預防長期COVID——它所引發的症狀可以持續數月甚至數年。

在上學時及各種活動中提供保護：家長們想要孩子在上學時及在參加課外活動，比如體育和童軍活動時，受到保護。「當孩子們回去打球時，知道他們已經接種了疫苗，我心裡會感到好些。」一位母親告訴我。

保護家人：有些家長住在多代家庭中。他們選擇為符合條件的孩子接種疫苗來保護年邁的祖父母或新生兒及嬰兒，以及向在抗疫前線崗位上當醫生或護士的家庭成員致敬。有些父母自己就在前線工作並擔心把COVID-19帶回家中傳染給孩子。家中仍然是最常見的傳染地之一。為每一個符合條件的人接種疫苗是避免傳染的最佳方式。「我擔心把COVID-19從工作場所帶回家中，並想要保證孩子們安全。」一位父親說。

在社交時提供保護：父母知道在疫情 的最早幾個月裡孩子們放棄了很多。從留宿到派對，他們想要孩子們能回歸到自己喜愛的活動中。「在封鎖期間，我的孩子真的很想念他們的朋友。有了疫苗，他們就能再次一起玩耍並且也受到保護。」一名父親告訴我。

保護更廣泛的社區：有些家長也認識到疫苗有著幫助我們預防未來變種的力量。越多有活性的病毒存活，它們傳播並形成更多變種的可能性就越高。越多人接種疫苗來預防它們，它們能突變並傳播的可能性就越低。「我們只有讓包括孩子在內的更多人接種疫苗，才能阻止新型變種的形成。」一位母親說。

當我聽到這些原因時，就很容易看到咱們對孩子們的安全都有著同樣的擔憂，並且父母們都想為孩子提供最佳的保護。

當您準備好詢問與疫苗有關的問題或為您的孩子接種疫苗時，請與孩子的兒科醫生聯繫，或訪問MyTurn.CA.gov來查找您附近的疫苗。