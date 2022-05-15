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全新配方無限關節靈止痛消炎骨關節救星

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D-氨基葡萄糖 +硫酸軟骨素，人未老骨先衰！學會這一招，讓你遠離骨關節疾病的困擾！經過權威調查，在中國骨與關節病變人數高達8400萬。骨與關節病變正嚴重危害著國人健康，而骨關節炎是中老年人常見的疾病之一。很多人也知道要想骨骼健康，遠離骨質疏鬆和骨關節炎疾病就要多補補鈣，卻不一定知道補充氨糖才是關鍵。

很多關節疾病都是軟骨出了問題，關節軟骨是一種透明軟骨，由軟骨細胞和細胞間質組成;它表面光滑，能減少相鄰兩骨的摩擦，緩衝運動時產生的震動。而氨糖，全稱是D-氨基葡萄糖，正是形成軟骨細胞的重要營養素之一，也是軟骨基質和關節液的基本成分。

氨糖不僅控制著人體骨關節的健康，還控制著關節軟骨滑膜的代謝平衡，更能為人體大量催生和補充關節滑液，從而不斷潤滑關節軟骨面，減少磨損，使關節部位靈活自如。氨糖的補充實際上是營養關節軟骨，讓關節活動起來更加平滑，能夠減緩軟骨磨損，減少關節間的直接摩擦。預防和改善多種關節疾病，如膝關節炎，頸椎病，腰椎間盤突出，滑膜炎，半月板損傷等。

除了氨糖，硫酸軟骨素也是維持關節軟骨和滑液正常的重要物質。研究證明，氨糖和硫酸軟骨素聯用效果更好。

美國無限國際藥業推出多年，康復無數患者的名牌產品無限關節靈(Glucosamine MAX™)素有「關節救星」稱號。全新精選成分組合，包括：D-Glucosamine Sulfate (氨基葡萄糖)：含1,500mg、Chondronltin Sulfate (硫酸軟骨素)：含1,000mg、Collagen Type II (骨膠原)：含800mg、MSM：含800mg、Boswellia serrata extra (乳香酸提取物)：含250mg，白柳精華素含200mg等成分，故比同類產品高出8倍的有效成分，並採用最尖端美國高分子濃縮合成技術，讓受磨損的軟骨和僵硬的關節達到最大程度修補、潤滑。

產品適合人群：肩周炎人群，骨質增生人群，頸椎病人群、手足關節炎人群，肘關節炎人群、老年退化性關節炎人群，膝關節炎人群、腰椎肥大﹑腰椎間盤突出﹑髖關節炎人群、風濕和類風濕病患人群。

紐約安康靈大藥房的總經理John顧介紹推薦:服用無限關節靈後，在迅速消炎止痛的同時，也修補軟骨，增加骨膠原故見效快，可深入、完整地修補骨關節，且無任何副作用，達到7天消炎止痛、7個星期關節靈活自如、7個月恢復正常。

美國無限關節靈100%在美國FDA/NSF註冊藥廠生產直銷，100%服用安全。母親節期間，實施買一盒送一盒大優惠。請撥打免費熱線：1-877- 808-6188(說中文請按2 )或1-212-308-9067。詳情請流覽 www.ultramaxusa.com。

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