接種新冠疫苗慶祝AANHPI傳統月

時值AANHPI (Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander) 傳統月，全國各地的亞裔美國人、夏威夷原住民 和太平洋島民社區都在歌頌和慶祝他們為國家所作的貢獻。本文特此提醒，接種新冠疫苗 及加強劑增加參與公共活動和私人聚會的安全保障。

美國疾病控制與預防中心報告顯示，截至5月12日，超過2.58億美國人(所有適齡人群)已選擇接種疫苗。目前，超過1.28億亞裔（非西班牙裔）與618,000名夏威夷原住民和太平洋島民(5歲及以上群眾)已接種至少一劑新冠疫苗。此外，95%的美國老年人，即5650萬65歲及以上的成年人已接種疫苗。這是自去年以來我們在社區老年人健康維護方面取得的一項重大成就。

「90% 以上的老年人已接種疫苗，」負責新冠疫苗公平事務的白宮高級政策顧問 Cameron Webb 博士在4月22日的關於促進新冠疫苗接種的對話峰會上指出，「我們要讓加強劑的接種率與第一劑持平，這樣才能真正實現我們所需要的防護。」

儘管和大多數美國人相比，AANHPI 普遍傾向於接種至少一劑新冠肺炎 疫苗，但仍有39%符合條件的亞裔與52% 符合條件的夏威夷原住民和太平洋島民需要接種加強劑。

Webb認為：「已經接種第一劑及加強劑的居民，能夠有效預防我們目前所觀察到的新冠肺炎變異病毒。我們掌握挽救生命的工具，並且認識到加強劑對於保護人們的安全至關重要。」

國家在保障社區安全方面取得大幅進步，但所有資料均顯示，新冠肺炎對不同有色族裔社區的影響存在差異，AANHPI 的健康差異仍然是阻礙健康公平進程的關鍵問題所在。一些 AANHPI 群體由於具有較高的糖尿病、高血壓和肥胖症發病率，感染新冠肺炎的風險也更高。

專家還強調兒童接種的重要性，呼籲家長採取行動保護家人的健康和福祉。「所有病情發展到進入重症監護室的兒童幾乎都未接種過疫苗，」美國兒科學會 (American Academy of Pediatrics) 副主席Sean O' Leary 博士指出，「這是一個令人悲喜交加的事實。讓人悲傷的是，從疫情的角度看，這些重症病例幾乎可以提前預防來避免，而令人鼓舞的是我們可以採用如此有效的工具（疫苗）幫助孩子們免受病痛折磨。」

隨著新冠肺炎安全規程中對公眾的要求逐漸放鬆，人們出行的頻率日益增加，新冠病例和醫院收治人數再次上漲。然而，振奮人心的是，得益於大規模的疫苗接種，新冠肺炎死亡率在持續下降。

加強劑能夠為人們提供更多一重保護，讓更多人免受新冠病毒和其變異株的感染。作為 AANHPI的一員，守護好我們的未來是致敬社區歷史的最佳方式。

如果您有任何問題，請聯絡醫生或當地醫療專業人員。登入vaccines.gov 查看您附近的疫苗和加強劑接種點。讓我們同舟共濟，共渡難關！