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大型聯鎖KPOT韓式烤肉結合中式火鍋誠招加盟

工商訊
KPOT滿桌美食，豐盈飽足，予客滿滿幸福感。
KPOT滿桌美食，豐盈飽足，予客滿滿幸福感。

韓式烤肉结合中式火鍋店---KPOT KOREAN BBQ & HOT POT為新時代的大型聯鎖加盟店，供應吃到飽自助餐(All You Can Eat)，大人小孩都可以在輕鬆歡快的氛圍中，找到新穎的食之樂趣與體驗。目前該聯鎖店正向全美展店，強勢來襲，誠招加盟。

全美總部設在法拉盛的KPOT，是由專業團隊在國際間打造的知名品牌，強大售後創建「食上」之風，獨家好味道。加盟店家將獲全程扶持並有免費培訓，可望以低成本創造高利潤。

最早由四位志同道合華人股東構思創建的KPOT，2018年率先在新澤西州開設第一家，之後強攻擴散至美國東北與南部，兼及中西部與西南部，現今已有60多家加盟店，聲勢如虹，陣容日益強大。該聯鎖店已成功開啟華人餐館新模式---韓式烤肉結合中式火鍋店，並附設吧臺，客人在大啖美食之餘，還能開懷暢飲，賓主盡歡，無論大宴小酌均相宜，是親朋好友或三五知己聚會，宴請賓客的好去處。

凡是來到KPOT的客人，在踏進玄關那一刻，已被摩登時尚的氣派格調打動。入得大堂，但見環境開敞明亮，座椅舒適，四壁及天花板垂掛下來的霓虹燈飾，閃爍耀眼，既真實且魔幻，大大為食的情趣加分。

一旦客人入座，即可自行到自助餐臺兩端取用韓式開胃小菜，清爽宜人，口感取勝，包括海帶、泡菜、花生、土豆泥、醬蘿蔔和醃黃瓜等。接下來，火鍋正式登場，一人一鍋，乾淨衛生，這點在疫情期間尤其重要。此時，客人可根據喜好點選七項湯底，像是KPOT、原湯、雞湯、豬骨等等。

緊跟著供燒烤的肉食擺滿一桌，肥牛羊、秘製牛肉和羊肩肉，還有牛肉丸與龍蝦丸等，令人眼花撩亂，突然有了選擇困難症。同時上桌的還有海鮮類的蟹肉、魷魚、有頭大蝦與蜆等，肥美豐腴，讓人垂涎。伴隨佐餐的還有蔬菜類，新鮮爽口，嬌嫩欲滴，計有菠菜、西洋菜、高麗菜、菌類、豆腐、黑木耳、海帶結與玉米等，消油解膩，是為肉食絕配。

在大堂的另一端長桌則置放有兩大排中式火鍋和韓式燒烤醬料，任選任配，必能為各式菜品增添無盡風味。於此同時，各色時令生果和中式湯品甜點也一應俱全，無限量供應。

有意加盟KPOT，請電 929-599-8689洽張小姐。KPOT總部:  131-11 Fowler Ave, Unit 1D, Flushing, NY 11355，網站:www.thekpot.com，電郵:  [email protected]

凡是來到KPOT的客人，在踏進玄關那一刻，已被摩登時尚的氣派格調打動。
凡是來到KPOT的客人，在踏進玄關那一刻，已被摩登時尚的氣派格調打動。
KPOT Korean BBQ & Hot Pot滿桌美食，豐盈飽足，予客滿滿幸...
KPOT Korean BBQ & Hot Pot滿桌美食，豐盈飽足，予客滿滿幸福感。

華人 新澤西州 法拉盛

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