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送母親最貼心祝福昌興珠寶件件珍品表達孝心

工商訊

母親節是表達感恩的重要時刻，昌興珠寶擁有多款腕錶及珠寶，讓您表達對母親無盡的感謝。

蕭邦 Happy Sport系列18K玫瑰金自動腕錶：蕭邦以象徵永恆的鑽石與愛心綴飾，將經典的心型Happy Hearts和L’Heure du Diamant系列珠寶、搭配石榴紅錶盤Happy Sports系列腕錶向偉大的媽媽們傳遞傳世經典，無論是心型造型珠寶或石榴紅錶盤的璀璨光輝，於手腕或輕柔頸間演繹光影舞曲，以設計傳達對母親滿滿的感謝與祝福。

香奈兒COCO CRUSH：俐落而一致的刻紋切線在作品柔和圓潤的表面上重現了菱格紋圖騰，演繹這個自1955年以來的經典品牌元素。此系列集力量與細膩、簡約與層次、剛柔並濟於一身！「C」造型項鍊、耳環，以及鋪鑲鑽石的戒指，待您蒞臨探索。

MIKIMOTO：一顆顆純淨無瑕的美麗珍珠，是母貝以生命呵護所孕育而生，這閃耀著慈愛的寶石，是反映母愛的最佳見證。MIKIMOTO品牌經典雋永、豐厚而細膩的設計，成為最佳的母親節禮物之一。

CH Premier昌興珠寶代理眾多腕錶和珠寶品牌，包含百達翡麗(Patek Philippe) 、寶璣(Breguet) 、伯爵(Piaget) ､歐米茄(Omega) 、蕭邦(Chopard) ；Chanel、Hearts on Fire、Forevermark、Mikimoto等珠寶品牌，還在為母親節禮物煩惱嗎？快到CH Premier「昌興珠寶」，給媽媽挑選最好的禮物！

昌興珠寶(CH Premier)灣區二家旗艦店，Westfield Valley Fair：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1689, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688；史坦福購物中心：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話：650-223-0888。

母親節 灣區 Boulevard

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