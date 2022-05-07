我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

贊助華美保險協會餐會 萬通理財獲特別表彰

工商訊

由萬通互惠理財MassMutual冠名贊助的第29屆華美保險協會Chinese American Insurance Association，CAIA年度餐會活動，已於3月10日在曼哈頓華埠隆重舉行。當天超過350位同業歡聚，見證萬通互惠理財獲得表彰，同時向優異大學生頒發獎學金，意義非凡。

華美保險協會創辦於1989年，每年的籌款餐會是保險界的盛事，在過去兩年受疫情影響被迫取消。近日紐約宣佈解除大部分的防疫限制，睽違兩年多，華埠重現熱鬧氣息。萬通互惠理財堅持助力華人社區，贊助華美保險協會舉辦回歸活動，慶祝虎年重整旗鼓再出發。

當天，萬通互惠理財派人壽險行銷總監Kevin Shannon和傷殘收入險行銷總監Josh Lubas講解終身壽險和傷殘收入險的重要性，探討大眾對人壽險的常見誤區。隨後，籌款晚宴在喜運來酒樓拉開帷幕，全場賓客爆滿，氣氛熱烈。

華美保險協會上任主席趙文浩在會上宣佈萬通互惠理財獲得特別表彰，他介紹擁有170年歷史的萬通理財是行業標桿，持續提供產品和服務，幫助顧客實現財務獨立。新任主席Pamela Corey也讚揚了萬通理財對保險行業和華人社區的貢獻，親自頒發華美保險協會2022年度大獎，將金虎雕像授予萬通理財的客戶與開發總監Wonhong Lee。

在過去15年，華美保險協會一直培育華人學子進入保險金融行業，紀念創會成員James Ying設立獎學金，頒發給成績優異的大學生。今年的得獎人是聖約翰大學的Huixin Pang和Lily Xia Fitzpatrick，分別獲得3千元獎學金。Lily Xia Fitzpatrick來到現場，由萬通理財的多元市場總監Candy Chan頒發了支票，兩位得獎人藉獎學金貼補學費。

華人最重視教育，很多父母只會存錢，卻不懂怎麼存錢、存多少錢、要存多久，需要的時候才發現錢不夠，已來不及了。因他們忽略了從個人需求出發，找到適合自己的計劃。 除了送子女上大學，華人也很注重退休生活。子女自立後能頤養天年，是每個人的願望。和大學學費一樣，退休也是計劃趕不上變化，年輕時存下的錢到老時可能不夠用了，想再存錢非常難。

即使學費和退休都安排好，每個人還要應對人生最大的變故：意外受傷。意外事故過後的治療和康復費用非常昂貴，如果因傷導致殘疾不能工作，會造成巨大的經濟危機，拖垮整個家庭。但是出於忌諱和不吉利，很多華人不願意承認每個人都有殘疾風險。 殘疾的機率比大家想像中的都要高，如果沒有提前規劃，將無法面對人生意外變故。如果提前辦理了殘疾收入保險Disability Income Insurance，就能助您渡過難關。

除此之外，華人的傳統觀念中，購買終身壽險Whole Life insurance 是要到老才需要考慮的事，但其實終身壽險能幫您應對人生中不容忽視的風險，這些風險並不分年齡，不會等您老了的時候才來。年輕的時候提前規劃，或者現在幫您的子女辦理終身壽險，好處多多。

為華人家庭規劃理想將來，正是萬通互惠理財一直以來專注做的事。萬通互惠理財不僅可幫您管理退休儲蓄，避免市場波動，保證收入，還能增加大學儲蓄並妥善管理債務，同時降低意外殘疾導致的財務風險。想為自己的未來打算，請儘早諮詢萬通互惠理財代表，未雨綢繆。 查詢離您最近的理財代表，助您規劃人生：https://financialprofessionals.massmutual.com/

保險 華人 壽險

上一則

疫情升溫 金山灣區四縣被歸類「中等」級別

延伸閱讀

面臨可能的經濟衰退 專家教你怎樣理財避險

面臨可能的經濟衰退 專家教你怎樣理財避險
經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險
中國信託銀行深耕華人社區數位銀行開啟全新銀行體驗

中國信託銀行深耕華人社區數位銀行開啟全新銀行體驗
聰明理財 避開五大儲蓄誤區 愈早規畫愈輕鬆

聰明理財 避開五大儲蓄誤區 愈早規畫愈輕鬆
金融理財保險專家邵雯 竭力為客戶提供卓越理財和保險服務

金融理財保險專家邵雯 竭力為客戶提供卓越理財和保險服務

熱門新聞

名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
月膳小廚從兩個爸爸自己做起，一路茁壯到現在公司內已有十多個工作人員，業績逐步成長。（記者江碩涵／攝影）

矽谷爸爸體恤太太坐月子 新創月子餐公司受到歡迎

2022-04-29 16:07
數據顯示，在新一波疫情中，舊金山富裕社區的新增病例率高於低收入社區。（美聯社）

病例再激增 這回恐嚴重打擊金山富裕社區

2022-05-03 13:06
在新冠病例激增的情況下，灣區新冠住院人數也再次增加。（Getty Images）

灣區進入第5波疫情 確診者激增 住院數回升

2022-05-04 02:20
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

「最怕仇恨犯罪 被人關押」69歲華人失蹤

2022-05-05 16:27
專家表示，無症狀新冠感染者的免疫系統反應與有症狀者大致相同，但是否出現症狀取決於其他因素。（Getty Images）

染新冠無症狀 專家：與病毒量無關 打疫苗者傳播性較小

2022-04-29 15:32

超人氣

更多 >
大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬
曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
這張圖藏了2名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？

這張圖藏了2名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高