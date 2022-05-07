贊助華美保險協會餐會 萬通理財獲特別表彰

由萬通互惠理財MassMutual冠名贊助的第29屆華美保險 協會Chinese American Insurance Association，CAIA年度餐會活動，已於3月10日在曼哈頓華埠隆重舉行。當天超過350位同業歡聚，見證萬通互惠理財獲得表彰，同時向優異大學生頒發獎學金，意義非凡。

華美保險協會創辦於1989年，每年的籌款餐會是保險界的盛事，在過去兩年受疫情影響被迫取消。近日紐約宣佈解除大部分的防疫限制，睽違兩年多，華埠重現熱鬧氣息。萬通互惠理財堅持助力華人 社區，贊助華美保險協會舉辦回歸活動，慶祝虎年重整旗鼓再出發。

當天，萬通互惠理財派人壽險 行銷總監Kevin Shannon和傷殘收入險行銷總監Josh Lubas講解終身壽險和傷殘收入險的重要性，探討大眾對人壽險的常見誤區。隨後，籌款晚宴在喜運來酒樓拉開帷幕，全場賓客爆滿，氣氛熱烈。

華美保險協會上任主席趙文浩在會上宣佈萬通互惠理財獲得特別表彰，他介紹擁有170年歷史的萬通理財是行業標桿，持續提供產品和服務，幫助顧客實現財務獨立。新任主席Pamela Corey也讚揚了萬通理財對保險行業和華人社區的貢獻，親自頒發華美保險協會2022年度大獎，將金虎雕像授予萬通理財的客戶與開發總監Wonhong Lee。

在過去15年，華美保險協會一直培育華人學子進入保險金融行業，紀念創會成員James Ying設立獎學金，頒發給成績優異的大學生。今年的得獎人是聖約翰大學的Huixin Pang和Lily Xia Fitzpatrick，分別獲得3千元獎學金。Lily Xia Fitzpatrick來到現場，由萬通理財的多元市場總監Candy Chan頒發了支票，兩位得獎人藉獎學金貼補學費。

華人最重視教育，很多父母只會存錢，卻不懂怎麼存錢、存多少錢、要存多久，需要的時候才發現錢不夠，已來不及了。因他們忽略了從個人需求出發，找到適合自己的計劃。 除了送子女上大學，華人也很注重退休生活。子女自立後能頤養天年，是每個人的願望。和大學學費一樣，退休也是計劃趕不上變化，年輕時存下的錢到老時可能不夠用了，想再存錢非常難。

即使學費和退休都安排好，每個人還要應對人生最大的變故：意外受傷。意外事故過後的治療和康復費用非常昂貴，如果因傷導致殘疾不能工作，會造成巨大的經濟危機，拖垮整個家庭。但是出於忌諱和不吉利，很多華人不願意承認每個人都有殘疾風險。 殘疾的機率比大家想像中的都要高，如果沒有提前規劃，將無法面對人生意外變故。如果提前辦理了殘疾收入保險Disability Income Insurance，就能助您渡過難關。

除此之外，華人的傳統觀念中，購買終身壽險Whole Life insurance 是要到老才需要考慮的事，但其實終身壽險能幫您應對人生中不容忽視的風險，這些風險並不分年齡，不會等您老了的時候才來。年輕的時候提前規劃，或者現在幫您的子女辦理終身壽險，好處多多。

為華人家庭規劃理想將來，正是萬通互惠理財一直以來專注做的事。萬通互惠理財不僅可幫您管理退休儲蓄，避免市場波動，保證收入，還能增加大學儲蓄並妥善管理債務，同時降低意外殘疾導致的財務風險。想為自己的未來打算，請儘早諮詢萬通互惠理財代表，未雨綢繆。 查詢離您最近的理財代表，助您規劃人生：https://financialprofessionals.massmutual.com/