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生計回饋母親甜到心之溫馨禮品

工商訊
草莓玫瑰慕斯蛋糕
草莓玫瑰慕斯蛋糕

母親節即將來臨，今年生計如往年一般因應這一年一度的佳節，貼心地為您準備了兩款新創意象徵孺慕之情的愛心蛋糕 (草莓玫瑰慕斯蛋糕) 和媽媽頭(新鮮紫薯蛋糕)。愛心蛋糕除了有亮麗的鮮奶油及如蒂芙尼高雅的顏色裝飾外，紮實的草莓玫瑰慕斯讓您吃了一口之後，草莓和玫瑰餘香依然在您口中逗留；可愛的媽媽頭新鮮紫薯蛋糕有新鮮紫薯的搭配適合全家大小。

今年生計有回饋母親線上獨家預購的折扣活動. 顧客自4月22日-5月1 日止到各門市預購蛋糕 就可享有10% 折扣。此外，我們還有限時在線捆綁包。對於每位在線上預購蛋糕的客戶，我們將為您提供限量版『Cut Fruit Collective』手提袋 50% 的折扣。您可以在 www.shengkee.com 在線訂購!

生計共有十三家連鎖店遍佈灣區，提供天天出爐的麵包是您的便捷營養點心，新鮮的烘培食品帶給您嶄新一天的供應站。

歡迎上網www.shengkee.com或打電話查詢離您府上最近的生計分店地址，我們的電話是:(415) 468-3800。總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。

新鮮紫薯蛋糕
新鮮紫薯蛋糕

母親節 灣區

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